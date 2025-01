Sázkovky favorizují na premiéra Babiše. Fiala podle kurzu výrazně ztrácí

Tehdejší premiér a předseda ANO Andrej Babiš ve volebním štábu hnutí během voleb do Evropského parlamentu v kšiltovce inspirované Donaldem Trumpem. | foto: ČTK

Babišovy šance jsou ohodnoceny kurzem 1,1:1, což z něj činí lídra mezi možnými premiéry. Dosavadní předseda vlády Petr Fiala, reprezentující koalici SPOLU, má kurz 7:1. Na třetím místě se nachází šéf hnutí STAN Vít Rakušan s kurzem 10:1.

Také podle sázkových kanceláří Tipsport a Chance je Babišovo vítězství téměř jistotou. Na vítězství jeho hnutí je kurz 1.01, na opačný výsledek 10.32. Další příležitosti týkající se nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny teprve kanceláře plánují vypsat.

Jako čtvrtý nejpravděpodobnější premiér je podle sázkařů Fortuny Karel Havlíček (ANO), ihned za ním je jeho stranická kolegyně Alena Schillerová.

Podle experta Fortuny Romana Kovaříka aktuální volební průzkumy nepřejí současné vládě. „Je samozřejmě otázkou, jaké trumfy budou padat v ostré fázi kampaně, zatím to každopádně na nějaký zvrat nevypadá. Před čtyřmi roky Babiš nenašel do vlády partnera, letos patrně do sněmovny projde více alternativních partají, což jeho šance na sestavení vlády ještě zvyšuje,“ uvedl.

Příští předseda vlády podle sázkařů Fortuny Jméno: Kurz u Fortuny: Andrej Babiš (ANO) 1.10 Petr Fiala (ODS) 7.00 Vít Rakušan (STAN) 10.00 Karel Havlíček (ANO) 20.00 Alena Schillerová (ANO) 30.00 Marek Výborný (KDU-ČSL) 50.00 Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) 50.00 Tomio Okamura (SPD) 50.00 Filip Turek (Motoristé sobě) 100.00 Petr Macinka (Motoristé sobě) 100.00 Robert Šlachta (Přísaha) 200.00 Zdeněk Hřib (Piráti) 200.00

Babiš v minulosti čelil problémům se sestavením vlády, když se jeho hnutí ANO nepodařilo získat dostatek koaličních partnerů. Letos by však situace mohla být odlišná, pokud do Sněmovny projde více menších stran, které by mohly ANO podpořit.

V neděli se moderátor diskuzního pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova Babiše zeptal, zda má raději vůni benzinu, nebo třešní. Narážel tak na to, zda by raději spolupracoval raději se stranou Motoristé sobě, nebo koalicí Stačilo! vedenou komunisty, kteří v průzkumech opakovaně atakují hranici vstupu do Poslanecké sněmovny. „No tak samozřejmě vůni benzinu. Motoristé, jasně,“ odpověděl Babiš na otázku.

Opět rekordní volební účast?

Rostoucí zájem o volby, zejména parlamentní a prezidentské, je dalším faktorem, který může ovlivnit výsledky. V roce 2021 dosáhla volební účast rekordních 65,43 procent. Letos bookmakeři Fortuny odhadují hranici účasti na 63,73 procent a sázky na její překročení či nepřekročení jsou ohodnoceny stejným kurzem 1,85:1.

„Proti sobě budou opět stát dva silné bloky, které disponují kvalitním marketingem. Dá se tedy čekat, že kampaně budou hodně intenzivní, což zájem voličů ještě zvyšuje,“ vysvětlil Kovařík.

Přesný termín voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2025 není zatím znám. Vyhlašuje ho prezident republiky a podle zákona tak musí učinit nejpozději 90 dnů před konáním těchto voleb.