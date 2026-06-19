Nehoda se stala u křižovatky Vídeňské ulice s ulicí U krčského nádraží. Podle policie došlo ke střetu cyklisty s autobusem. „Došlo ke srážce, ale jakým způsobem, to ještě nedokážeme říci,“ sdělil tehdy policejní mluvčí Richard Hrdina redakci iDNES.cz. Záchranáři se muže pokoušeli oživit, jejich snaha však nebyla úspěšná. Nikdo další se při nehodě nezranil. Dechová zkouška u řidiče byla podle Hrdiny negativní.
Přemek mířil do práce dobře známou trasou, kterou pravidelně jezdil na kole. Svůj sen pracovat v nemocnici si splnil před dvěma lety, kdy si udělal kurz a nastoupil jako sanitář do Thomayerovy nemocnice. Pomáhal tam pečovat o maminky před porodem i po něm.
Rodina se nyní podle organizátorů sbírky musí vyrovnávat i s finanční nejistotou. Přemek se podílel na chodu domácnosti i péči o děti. Rodina žije v nájemním bytě a nadále musí hradit běžné výdaje, nájem, nedoplatky, školné i kroužky.
Sbírka pro Pavlu, Terku a Lucku
„Přemek byl milující táta dvou dcer: dvanáctileté Lucky a sedmnáctileté Terky. Rodina pro něj byla vším. S dcerami rád jezdil pod stan nebo na chatu, kam se těšili i tohle léto. Když měl volný víkend, hned vyrazili. Staral se o děti, o domácnost a běžný chod rodiny,“ uvádí organizátoři sbírky.
Manželka Pavla pracuje a na brigády chodí i sedmnáctiletá Terka. Podle organizátorů sbírky se ale na podobnou situaci rodina nemohla připravit. Neměla prostředky na speciální pojištění nebo úspory, které by dokázaly náhlý výpadek příjmu a náklady spojené s pohřbem pokrýt.
Vybrané peníze mají matce i dcerám pomoci překlenout nejtěžší období. „Vaše peníze jim pomůžou v náročném období neřešit tlak nákladů na bydlení, vzdělávání, pohřeb a další výdaje,“ píší organizátoři.