Výnosy ze speciální daně budou podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) kompenzací za výdaje, kterými stát již podruhé částečně zastropuje ceny pohonných hmot.
„Vláda slibovala, že nebude zvyšovat žádné daně, tak aby to dodržela, tak přesně naopak vytvořila daň speciální,“ kritizoval před začátkem schůze předseda ODS Martin Kupka. Připomněl, že rafinerie v Česku vlastní pouze jedna společnost, tudíž se podle Kupky jedná o „lex Orlen“. „Daně mají být předvídatelné a spravedlivé,“ myslí si Kupka.
Ve výsledku se podle něj vláda střílí do vlastní nohy, kdy „trestá úspěch“ firem a ukazuje, že jakmile má stát problém v rozpočtu, tak zaklekne na firmy. Zároveň uvedl, že tzv. windfall tax, kterou zavedla vláda Petra Fialy během energetické krize, také „nebylo ideálním řešením“.
Prvním čtením prošel návrh bez větších problémů, podporuje jej například i hnutí STAN, byť má připomínky. Chce třeba, aby se zdanění týkalo i dovážených produktů, protože jinak by se podle poslaneckého klubu hnutí STAN dalo hovořit o tom, že Sněmovna projednává „lex Unipetrol“. V současné podobě by totiž zákon v zásadě dopadal pouze na dvě rafinerie, které obě vlastní právě Orlen Unipetrol.
Místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Věra Kovářová kritizuje netransparentní komunikaci ze strany vlády, která nejprve říkala, že se sektorová daň možná dotkne i bank, později své vyjádření negovala, aby nakonec premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že ministerstvo financí na rozšíření daně pracuje. Starostové a nezávislí naopak navrhují větší zdanění nemovitostí, a to především u investičních bytů.
Poslankyně Pirátů Vendula Svobodová uvedla, že nevidí problém v principu jako takovém, ale stejně jako ODS či STAN kritizovala, že daň dopadne pouze na jednu jedinou firmu, přitom podle Svobodové mají vyšší zisky také firmy, které vyrábějí elektřinu z uhlí.
Ekonomický expert ODS Jan Skopeček daň od začátku kritizuje. „Návrh se v této podobě nikdy ve Sněmovně neměl objevit,“ řekl před prvním čtením a dodal, že on nikdy nepodpoří žádnou sektorovou daň. Podle něj jsou velké korporace schopné přenést zvýšené daně na konečnou cenu, tedy na spotřebitele. Vláda by se podle něj měla soustředit především na výdajovou stránku rozpočtu.