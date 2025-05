„Posílat lidi v 67 letech do důchodu je extremismus. Zrušit EET, aby se politik zalíbil své bublině, je populismus. A tvrdit lidem, že je vláda úspěšná, když má nejhorší výsledky v EU, je dezinformace. Vychází mi z toho, že pokud chce Fialova vláda bojovat s extremismem, populismem a dezinformacemi, musí složit funkce, letmo se mezi dveřmi omluvit a tiše odejít,“ prohlašuje na obalu své knihy Schillerová.

Politička velkou část textu věnuje tomu, že v Česku je podle ní výrazně omezena svoboda projevu kvůli vládním politikům. Její brožura má proti údajné cenzuře bojovat.

„Kéž by vláda měla noblesu a nenadávala by každému, kdo přijde vyjádřit nespokojenost, do ruských švábů jako to dělá pan Rakušan,“ píše ve své knize Schillerová. Nit suchou nenechává ani na vládním koordinátorovi Otakaru Foltýnovi, kterého označuje jako nálepkovače.

Další kapitoly Schillerová věnuje nejviditelnějším vládním politikům, jako jsou ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr vnitra Vít Rakušan a samozřejmě se věnuje i Petrovi Fialovi. Kapitoly pojmenovala podle jejich křestních jmen. Jednotlivé osobnosti těchto představitelů bývalá ministryně financí v knize obecně charakterizuje jako nekompetentní a protičeské.

„Hrajeme s kartami, které nám rozdají. Někdy dostaneme trumfy a esa, jindy nám v ruce přistane taková mizérie, že bychom to nejradši rovnou položili. V mariáši se to udělat dá, v politice ne. Musíte podstoupit celou tu čtyřletou hru, i když prohráváte s každým tahem. Poslední hra s Fialovou vládou nás všechny Čechy stála nějakého půl bilionu korun,“ tvrdí k celé vládě Schillerová.

Dílo ale především doplňuje celá řada karikatur vybraných zástupců současné vlády. Petr Fiala je zpodobněn jako jásající fotbalový fanoušek v saku, Zbyněk Stanjura se podle Schillerová stal orientálním trhovcem a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek je prezentován jako vášnivý hráč tankové videohry. Nechybí ani Markéta Pekarová Adamová, která na kresbě leží v přepychové vířivce ve svetru a se šampaňským.

Moje povaha je srdcová, tvrdí Schillerová

Schillerová svou knihu představila v sobotu v Brně. Dílo nabízí ve hmotné i elektronické podobě. Není ani nijak překvapivé, že patronem jejího literárního počinu je Andrej Babiš, který knižní aktivity Schillerové vítá.

„Přeju knize, aby získala co nejvíce volebních hlasů,“ sdělil Babiš při křtu. On sám v roce 2017, společně se svým marketingovým týmem, rozjel s titulem O čem sním, když náhodou spím, trend předvolebních knih.

Brněnský domini park, kde Schillerová knihu představila, ozdobily srdcové balónky, které tematicky ladily s názvem její prvotiny. Tu společně s kolegy z hnutí pokřtila. „Text svými karikaturami doplnila autorka s uměleckým jménem Mirka Dušínová. Jednotlivým politikům přiřadila určité karty, jak je možné vidět na titulní stránce. No a já říkám, že teď by měly být na tahu ty srdcové. Myslím, že to rezonuje s mojí povahou a mým naturelem,“ objasňuje vznik názvu Schillerová.

Se psaním začala již od doby, co začala působit v opozici. Samotná kniha ale začala vznikat až začátkem letošního roku. „Každý týden jsem se chtěla vypsat ze svých emocí, z toho, co se stalo, co mě naštvalo nebo trápilo. Na sociální sítě jsem proto začala přidávat takzvané víkendovky ve formě fejetonů. Nakonec vznikl nápad vybrat ty nejlepší a poskládat je do knihy, kterou budu dávat lidem při kampani,“ popisuje s tím, že psaní si užila a představovalo pro ni určitou formu terapie.

„Letos na podzim mícháme karty znova. Nenechte se odradit armádou kibiců, kteří vám budou chtít nutit svou vlastní hru. Už si nemůžeme dovolit další kule a žaludy. Na tahu jsou srdce,“ vzkázala na představení své knihy Schillerová.

Ačkoliv není neobvyklé, že bývají dílem marketingových týmů, u této prvotiny to Schillerová popírá. „Jedná se skutečně o moje myšlenky, zkušenosti, emoce a zážitky. Nejsem ale spisovatelka, takže nemohu zapřít, že mi můj tým s některými částmi pomáhal, zejména co se formulací týče,“ přiznává.