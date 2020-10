Schillerová: Nová opatření proti šíření covidu vláda vyhlásí do dvou dnů. Chce ‚drakonicky‘ omezit stýkání lidí

PRAHA Vláda neplánuje kvůli šíření nákazy covidem tak rozsáhlé ekonomické restrikce jako na jaře, obchody, restaurace a další služby by měly zůstat i přes další zpřísnění opatření otevřené. V nedělní Partii televize Prima to uvedl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček, v pořadu České televize to pak potvrdila ministryně financí Alena Schillerová (oba za ANO).

Omezit by se podle jejich vyjádření naopak mělo, a to drakonicky, další shromažďování lidí a sociální kontakty. O situaci v neděli jednali členové vlády, připravují další návrhy opatření. Nová opatření budou podle Schillerové vyhlášena maximálně do dvou dnů. Vláda o nich bude jednat i v pondělí na bezpečnostní radě státu. Nebožtíci s covidem by raději měli být spalováni v krematoriích. Prymula to prosazuje kvůli šíření nákazy Plán vláda podle Schillerové konzultuje i s epidemiology na unijní úrovni. K tomu, aby se šíření zmírnilo, je podle ní třeba vyburcovat lidi, aby opatření dodržovali. S poukazem na informace o shlukování lidí kolem uzavíraných barů uvedla, že není čas na zábavu. „Tento týden padnou opatření, směřujeme to k tomu, že budou plošná opatření, ale nechceme plošně vypínat ekonomiku,“ řekla. Přijala formulaci ekonoma Šťěpána Jurajdy, že má jít o „vylepšenou podobu opatření, která platila na jaře“. Jurajda uvedl, že levná kontrola šíření epidemie byla možná, kdyby vláda zostřila opatření v září. „Čím plošnější, drakoničtější opatření budou, tím lépe se podaří zachránit ekonomiku,“ řekl. Za celospolečenský problém, který má dopad na šíření koronaviru, označil ztrátu důvěry vlády ve společnosti. Nyní je podle něj také třeba co nejrychleji zavádět nové testy a zamyslet se nad tím, jak podpořit nejpotřebnější. „Protože tady bude hlad v této zemi,“ prohlásil. Opatření měla být podle něj zavedena nejpozději po krajských volbách 2. října. „Celkový ekonomický lockdown nechceme zrealizovat. S největší pravděpodobností se nezavřou obchody, restaurace a služby, jako tomu bylo na jaře. Budeme ale tlačit na to, aby se omezilo shromaždování a shlukování lidí,“ řekl Havlíček. Další zpřísnění opatření je tak podle něj pravděpodobné, jejich návrh by měl vládě představit ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Zavádění nových opatření prý nenastane ze dne na den, zasažené subjekty dostanou čas pro přípravu, dodal Havlíček. Schillerová uvedla, že lidi, kteří mohou pracovat z domu, by doma měli zůstat. Centrální úřady už tak podle ní učinily. Nárůst počtu nakažených je podle Prymuly enormní. Hodlá zpřísňovat opatření O situaci podle Havlíčka v neděli ráno jednalo několik členů vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Výstup z jednání nezveřejnili. Další opatření budou závislá na analýze vývoje z posledních dní. V pondělí bude o stavu jednat i Bezpečnostní rada státu. Proti zavádění lockdownu se v neděli vyslovil prezident Miloš Zeman, podle něj by ohrozil tuzemskou ekonomiku. Ve čtvrtek vláda rozhodla, že od pondělí mají být uzavřené památky, divadla a kina, zákaz bude platit pro koncerty a výstavy i pro sportování. Omezené budou návštěvy v nemocnicích a na úřadech. Na 2. stupeň základních škol se vrátí výuka na dálku. Účast na vnitřních náboženských akcích bude omezena maximálně na deset lidí, dosud byl limit 100. Vláda také zrušila volnočasové i profesionální aktivity sportovců. Výjimku z nových pravidel mohu dostat jen mezistátní utkání a akce. Už nyní platí omezení pro shromažďování ve vnitřních prostorech do deseti lidí, venku do dvaceti.