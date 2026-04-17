Podezření ze zneužití pravomoci. Tejc podá trestní oznámení v kauze bitcoinů

„Symbolem bitcoinové kauzy je Pavel Blažek. Ještě nedávno klíčová postava ODS,“ poznamenala ministryně financí, která připomněla časovou osu celé kauzy. Schillerová zároveň podotkla, že podle auditu došlo k několika porušením pravidel. Například interních směrnic.
Ministryně také zmínila, že v kauze došlo ze strany ředitele Stanjurova kabinetu Filipa Bendy k porušení pracovních povinností a interních směrnic. „Mnohé možná napoví i závažné závěry auditů,“ doplnila.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na konferenci zdůraznil, že kauza poškodila jméno resortu i České republiky. „Provedl jsem interní audit. Nejednalo se o externí službu. Nevydali jsme peníze navíc,“ popsal ministr spravedlnosti.
Ohledně nových auditů, které resort provedl, uvedl, že se zaměřily na několik věcí. „Audit se zabývá také novými věcmi. Například prodejem bitcoinů kupcům,“ podotkl s tím, že nový audit nemůže nahradit vyšetřování policie.
„Nikdo neprovedl analýzu rizik“
Podle nových závěrů auditu ministerstvo v přijetí daru nefungovalo dobře. Darovací smlouva nebyla podle Tejce ani zaregistrována. „K pochybení došlo i při následném prodeji bitcoinů. Nejsou dostatečné podklady, není možné nyní provést kontrolu daného procesu,“ komentoval Tejc.
Ministerstvo spravedlnosti podle jeho slov neudělalo před přijetím bitcoinového daru předběžnou kontrolu.
Prodej kryptoměny podle něj ministerstvo nepřerušilo ani poté, co jej kontaktovala Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). „Aukce pokračovaly dál. Nikdo neprovedl analýzu rizik,“ podotkl Tejc.
Poté oznámil, že na resort podá trestní oznámení. Má totiž podezření na porušení povinnosti nebo zneužití pravomoci. Audit podle něj poukazuje i na možné porušení zákona u zaměstnanců na různých místech. „Audit pošleme policii. Nechci rozebírat jednotlivé činy,“ řekl Tejc.
Exministryně spravedlnosti Eva Decroix v České televizi (ČT) odmítla, že se staly chyby při zpětném odprodeji bitcoinů. Stát se vyhnul nekonečným soudům, řekla. Věc vnímá jako další politizaci kauzy.
Stanjura nevrátil telefony a tablet
Ministryně financí Schillerová, že audit okamžitě pošle NCOZ. „Audit zveřejníme pouze, pokud budeme mít souhlas NCOZ, probíhá totiž vyšetřování,“ podotkla.
Doplnila, že audit nenašel konkrétní stopu, která by vedla k exministrovi Stanjurovi. „Pan exministr nevrátil ani jeden ze svých telefonů a tablet,“ řekla ministryně s tím, že neví, čeho se bál.
U zaměstnanců ministerstva financí a podřízených složek podle Schillerové pochybení v kauze zjištěno nebylo.
Ministerstvo neprovedlo povinnou kontrolu
Takzvaná bitcoinová kauza začala v květnu 2025, týká se přijetí miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek kvůli tomu rezignoval na svou funkci, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.
Podle auditu, který zadala Blažkova ministerská nástupkyně Eva Decroix, ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
15. srpna 2025