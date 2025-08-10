„Politická odpovědnost nebyla jenom na straně ministerstva spravedlnosti. Posouváme se někam, kde kupující chtějí své peníze zpět a nebo bezvadné bitcoiny. V časové ose chybí celá komunikace ministra financí Stanjury,“ prohlásila Schillerová v duelu se Skopečkem na CNN Prima News. Šéf resortu financí by podle ní měl skončit.
„Doufám, že Stanjura není tak nesvéprávný, aby z události nevyvodil odpovědnost. Měl dávno skončit, ale bohužel je pravá ruka premiéra Petra Fialy,“ dodala.
Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček z ODS označil přijetí bitocinů za chybu, za ministrem Stanjurou ale stojí a má jeho důvěru. „Ministr financí s přijetím darů nikdy nesouhlasil a varoval ministra Blažka před obrovským reputačním rizikem. Jde jen o snahu opozice strhnout co nejvíce lidí,“ myslí si Skopeček.
K nedávné kritice koaličních Starostů, kteří požadovali vysvětlení, proč skončil koordinátor David Uhlíř, Skopeček řekl, že jejich taktiku považuje za špatnou. „Hnutí STAN se rozhodlo získat politické hlasy z tábora SPOLU, nepovažuji to za dobrou taktiku. Toto je nejlepší cesta k tomu, aby stávající vládní většina slábla,“ sdělil Skopeček a vyzval Starosty, „aby to neřešili před televizními kamerami“.
Koordinátor Uhlíř ve své funkci skončil minulý týden, kdy Decroix uvedla, že úspěšně splnil zadání spočívající v tom, aby ministerstvo od počátku postupovalo transparentně, předvídatelně a v souladu s právem. V úterý po návratu z dovolené Uhlíř uvedl, že zprávu o kauze nedokončí, protože k tomu již není důvod.
Sám Uhlíř ke kauze sdělil, že mu resort spravedlnosti k případu poskytl všechny podklady a „kostlivce“ v úřadu nenašel.
Kvůli přijetí bitcoinového daru od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek z ODS. Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje okolnosti kauzy pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami.
Decroix také podala nejvyšší státní zástupkyni Lence Bradáčové podnět k dohledu v kauze s tím, že úřad podle ní nedostává adekvátní odpovědi od vrchního státního zástupce Radima Dragouna. Ten v úterý výtky odmítl.