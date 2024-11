ANO triumfuje s přehledem nad SPOLU. KSČM se rýsuje návrat, zjistil průzkum

Hnutí ANO vévodí v předvolebních průzkumech. V boji o sněmovní křesla by oslovilo třetinu voličů. U koalice Spolu se podle průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS zatím nezdá, že by své vítězství z roku 2021 zopakovala, za ANO zaostává o více než 10 procent. Mimovládní Piráti by se tak dostali do Sněmovny, spolu s nimi ale také komunisté. V dolní komoře by se objevilo také hnutí STAN a SPD.