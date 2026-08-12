Senátoři potěšili Schillerovou, protože nezamítli EET. Je to velký posun, říká

„Prošel s jedním pozměňovacím návrhem, takže nebyl ani navrhován na zamítnutí. To je také velmi pozitivní a velký posun od doby, když jsem sem chodila s EET 1,“ řekla po jednání Schillerová.
Výbor doporučil zrušit limit daňového osvobození od daně z příjmů u zdravotních benefitů určených zaměstnancům. Ministryně připomněla, že odstropování zdravotních benefitů se řešilo už ve Sněmovně.
„Dnes jsou zhruba do 50 tisíc korun ročně na zaměstnance. Já jsem vysvětlovala, že se obávám toho, aby se to neminulo účinkem, abychom tam nedostali manažerské wellness pobyty, což nemá být smyslem zdravotních benefitů. 50 tisíc korun je dostatečná částka, kterou může investovat zaměstnavatel do svého zaměstnance,“ řekla Schillerová.
Senát jako celek bude návrh na znovuzavedení evidence tržeb schvalovat příští týden na schůzi, která by měla být ve středu a ve čtvrtek.
Podle vlády má obnovená EET narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést na výběru daní víc než 14 miliard korun. Nová verze evidence tržeb už počítá s tím, že podnikatele nebude nutit tisknout papírové účtenky.
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má dost hlasů, aby schválila vládou navrženou verzi. Schillerová řekla, že se na návrh znovu podívá, ale zároveň uvedla, že spíše setrvá na odmítavém návrhu na odstropování limitu zdravotních benefitů.
„Nicméně, protože jsem si prošla diskusí v Poslanecké sněmovně, tak jsme s mým kolegou, ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, načetli pozměňovací návrh, který je součástí zákona. Návrh říká, že u určitých vybraných zdravotních typů vyšetření nebo jiných podobných zákroků nebo úkonů, které vydefinovalo ministerstvo zdravotnictví, uhradí-li je zaměstnavatel za zaměstnance, tak si je může uznat jako daňově uznatelný výdaj. Je to takzvaný rakouský princip,“ řekla Schillerová.
Jako příklady uvedla speciální diabetologické, kardiologické, onkologické preventivní vyšetření či speciální očkování.
Živnostníci s ročním obratem do jednoho milionu korun, kteří využívají paušální daň, se mohou evidenci vyhnout, pokud se přihlásí do režimu EET OFF. Místo současných 100 korun měsíčně na dani z příjmů ale zaplatí 1500 korun, vedle sociálního a zdravotního pojištění.
Pilotní provoz EET začne 1. ledna příštího roku a o měsíc později začne ostrý provoz. „Je to pro mě klíčový projekt,“ zdůraznila ministryně.
Návrh obsahuje také obnovení některých daňových úlev zrušených předchozí vládou Petra Fialy a snížení DPH na nealkoholické nápoje v restauracích. Rodinám s dětmi vrací vládní návrh školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček bývalé vlády.
Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje vládní návrh do nižší sazby daně z přidané hodnoty 12 procent. Tiché víno má být opět daňově uznatelným darem. Evidence tržeb se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb.