Zmíněný muž loni v lednu napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka. Případ pak kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný.
Vraha poté soud poslal do bohnické nemocnice. „Ochranná léčba u něj plní svůj účel – pacient je zaléčený, spolupracující a v posledních měsících opakovaně absolvoval propustky i vycházky bez jakýchkoli problémů,“ oznámila nemocnice.
Vycházky podle ní mají otestovat stabilitu stavu pacienta mimo nemocniční prostředí. „V průběhu ústavní ochranné léčby je nezbytné také ověřovat, zda je pacient schopen samostatného života ve společnosti a zda zvládá běžný denní režim bez závažnějších problémů,“ uvedla nemocnice.
Z poslední vycházky, kdy měl muž navštívit svou rodinu, se však pacient nevrátil. „Hledaný by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny. Upozorňujeme, že muž je nebezpečný a může bezdůvodně zaútočit na kohokoliv,“ varovali veřejnost v sobotu policisté, než se jim uprchlého vraha podařilo zadržet. Podle nemocnice ale lidem od pacienta nic nehrozilo. „Dlouhodobě se nejeví jako nebezpečný sobě ani okolí,“ sdělila.