Schodek rozpočtu na příští rok by měl zůstat 40 miliard, řekl Babiš. Ke snižování nevidí důvod

PRAHA Schodek státního rozpočtu na příští rok by měl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zůstat 40 miliard korun. Nevidí důvod k jeho snižování, jak požadují komunisté, řekl novinářům O vývoji vyjednávání o rozpočtu nyní na ministerstvu financí předseda vlády jedná s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Navržený schodek rozpočtu nechce měnit ani ona.

Babiš řekl, že se Schillerovou bude mluvit o výdajích na sport či na obranu. Chce od ní slyšet detaily o pokračujícím vyjednávání o rozpočtu.



Předseda vlády ani po úterní schůzce s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem nevidí důvod ke snižování schodku státního rozpočtu ze 40 na 30 miliard korun, jak komunisté požadují. „Není důvod snižovat schodek. Potřebujeme dostat peníze do ekonomiky,“ řekl Babiš. Schillerová bude podle něj i nadále jednat s předsedkyní rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Miloslavou Vostrou (KSČM). „Myslím si, že to bude mít ještě nějaký vývoj,“ podotkl Babiš.

Filip potvrdil, že se s Babišem na schodku rozpočtu neshodli. „Je to stále náš požadavek. Jednání pokračuje,“ uvedl s odkazem na požadavek na schodek 30 miliard korun. Schillerová ve středu novinářům po jednání s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) řekla, že stále plánuje schodek 40 miliard korun.

Schillerová již o rozpočtu jednala s většinou ministrů. Oproti vládnímu návrhu zákona si vyjednali navýšení svých kapitol o více než 11 miliard korun. V úterý měla také schůzku s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD). Ani po pětihodinovém setkání ale k dohodě zatím nedospěly, pokračovat budou v pátek. Výsledek jednání nekomentovaly. Schillerová označila za dobrou zprávu, že rokování trvalo pět hodin.

„Protože, když s někým pět hodin sedíte u jednacího stolu, a to je přesně to, co si já představuju, tak se bavíte nad konkrétními věcnými tématy,“ poznamenala. Požadavek Maláčové na posílení rozpočtu ministerstva o 11 miliard korun stále Schillerová považuje za nereálné. Věří, že se k dohodě dopracují. „Myslím si, že jsme poměrně blízko,“ dodala.

O rozpočtu bude ve středu mluvit Schillerová i s prezidentem Milošem Zemanem. Novinářům řekla, že schůzku si s ním domluvila v červenci při jednání expertního týmu prezidenta v Lánech. „Tématem budou zejména daňové výjimky, novela zákona o daních z příjmu. Bylo to téma, na které nebylo v červenci čas. Samozřejmě budu pana prezidenta informovat o tom, jak probíhají jednání o rozpočtu,“ dodala.