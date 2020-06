Schodkem státního rozpočtu by se mohla zabývat mimořádná schůze 24. června, navrhuje Schillerová

Praha Poslanecký klub ANO navrhne mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, která by se měla zabývat návrhem na zvýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun. Mohla by se konat 24. června. Po úterním jednání s prezidentem Milošem Zemanem to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Původně vláda počítala s tím, že by rozpočet měla Poslanecká sněmovna projednat v úterý ve stavu legislativní nouze.

Ministryně zároveň uvedla, že Zeman návrh letošního rozpočtu s půlbilionovým schodkem podpořil a nebude mít problém jej podepsat, pokud většina peněz půjde do investic.

„Pan prezident podporu rozpočtu podmiňoval jedinou věcí, a to maximem peněz do investic. To byla jeho jediná podmínka,“ řekla Schillerová.

Rozpočtový výbor Sněmovny v úterý na návrh ODS doporučil projednat rozpočet mimo režim legislativní nouze. Doporučení výboru Sněmovna může přehlasovat a návrh probrat zrychleně. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý řekl, že neprojednání zvýšení schodku letošního státního rozpočtu v režimu legislativní nouze by byl velký problém.

Vláda žádá Sněmovnu o navýšení schodku už potřetí, kvůli koronavirové epidemii narostl zatím ze 40 miliard na 300 miliard Kč. Komunisté dosud v hlasování menšinový kabinet ANO a ČSSD podpořili. Koalice o podpoře jedná i s dalšími stranami. Poslanci KSČM se ale při úterním jednání sněmovního rozpočtového výboru o vládním návrhu navýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun při hlasování zdrželi. Předseda KSČM Vojtěch Filip v úterý jednal s Babišem a požadoval snížení schodku na 450 miliard korun.

KDU-ČSL v úterý oznámila, že je připravena jednat s Babišem a Schillerovou o parametrech deficitu rozpočtu, pokud v něm budou zahrnuta konkrétní investiční opatření. Kabinet také musí složit dosavadní účty.

Schillerová připravuje po výtkách opozice ohledně nejasného určení peněz pozměňovací návrh, který peníze rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by mělo jít asi 36 miliard korun, původně to bylo zhruba 137 miliard korun.

Rozpočtový výbor nedoporučil projednávání schodku

Sněmovna by neměla projednávat návrh na navýšení letošního schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun v legislativní nouzi. V úterý to sněmovně doporučil její rozpočtový výbor. S návrhem přišel předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura a podpořilo ho 12 přítomných členů výboru včetně dvou zástupců KSČM, předsedkyně výboru Miloslavy Vostré a Jiřího Dolejše.



Jde jen o doporučení výboru, které sněmovna může přehlasovat a projednat návrh ve zrychleném režimu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) i předsedkyně Vostrá řekly ČTK, že rozpočet by měla sněmovna projednávat ještě v úterý, kdy má odpoledne pokračovat sněmovní schůze.

Kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru má letošní schodek vzrůst na 500 miliard korun. Původně měl být 40 miliard, vláda už ho dvakrát navyšovala, nejprve na 200 miliard, poté na 300 miliard. Schillerová už minulý týden řekla, že další zvýšení už neočekává.

O 137 miliard korun se má podle předloženého návrhu navýšit vládní rozpočtová rezerva. Nynější je už téměř vyčerpaná na opatření proti dopadům epidemie koronaviru. Podle ministryně v ní zůstává 100 milionů korun. Terčem kritiky opozice se stalo hlavně to, že vláda neuvádí, na co přesně chce dodatečné peníze do rezervy použít.

„My nezpochybňujeme těch 500 miliard, ale zpochybňujeme ten způsob, jak je nám to předkládáno, jak je to tam specifikováno,“ řekla například poslankyně Starostů Věra Kovářová.

Schillerová řekla, že ministerstvo připravuje pozměňovací návrh, který užití peněz z rezervy upřesní a rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by pak podle něj mělo jít asi 36 miliard korun.

Výbor už nehlasoval o alternativním návrhu, který přednesl předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Navrhl vrátit rozpočet vládě k dopracování. Chtěl doplnit materiál o vývoj makroekonomické situace, snížit výdaje rozpočtu o 100 miliard a navýšení rozepsat do jednotlivých kapitol a specifických ukazatelů.

Podle Schillerové však nyní nemá smysl vypracovávat makroekonomickou prognózu, protože existuje příliš mnoho neznámých. Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová před poslanci zopakovala stanovisko rady. Podle ní je novela předčasná, nedostatečně zdůvodněná a objemově nadměrná.