Schůzce s Pospíšilem a zhodnocení koalice se nebráním, prohlásil Hřib. Spolupráce podle něj ale funguje dobře

PRAHA Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se nebrání schůzce s předsedou zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiřím Pospíšilem (TOP 09) a zhodnocení fungování koalice Pirátů, Spojených sil a Prahy Sobě. Koalice podle něj ale funguje dobře. Hřib to sdělil prostřednictvím své šéfky poradců Martiny Vackové. Pospíšil práci primátora kritizoval poté, kdy v pondělí večer krajský výbor TOP 09 vyjádřil Hřibovi nedůvěru.

„Výzvu pana předsedy Pospíšila vítám a rád se s ním setkám, abych mu práci všech radních osobně odprezentoval. Jsem totiž přesvědčen, že se udělalo velké množství práce. S radními jak za TOP 09, STAN a Prahu sobě se mi velice dobře spolupracuje,“ uvedl Hřib. „Vyhodnocení plnění koaličního programu po roce práce koalice se nebráníme,“ dodal.



Podle Pospíšila se primátora dostatečně nevěnuje problémům Prahy. „Není do dneška vybrán nový ředitel magistrátu, není vybrán ředitel odboru IT, což má pan primátor přímo na starosti,“ řekl. TOP 09 také vadí, že Hřib zasahuje do kompetencí jiných členů rady. V posledním týdnu se například přel s radní Hanou Kordovou Marvanovou (za STAN) o výstavbě družstevního bydlení.

Hřib to nepřímo odmítl. „Já osobně mám na starosti zahraniční vztahy, EU fondy a IT. Proto jsem představil nedávno prototyp nového Portálu Pražana, kde si budou moci lidé vyřídit své záležitosti s městem. Ostatní oblasti mají své gesčně příslušné radní, kteří každodenně hledají shodu s koaličními partnery na dalším rozvoji města,“ uvedl.

Koalice Pirátů, Spojených sil a Prahy Sobě má v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Všechny tři strany mají shodně 13 mandátů.