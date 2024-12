Pokračuje schůze Sněmovny. Nová totalita, kritizoval Babiš Fialův projev

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Nová totalita vedená panem premiérem nám dala na vědomí, jak a jestli tady máme mluvit,“ začal svou řeč Andrej Babiš (ANO), během které se vrátil ke čtvrtečnímu projevu premiéra. V něm Petr Fiala (ODS) bránil předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09). Babiš se do Pekarové opřel i ohledně kauzy nálezu kokainu v prostorách Sněmovny. „Všechno jste spláchli. Ovládli jste celý stát,“ tvrdil Babiš.

Babiš znovu zopakoval stanovisko opozice, podle které Pekarová Adamová porušuje jednací řád Sněmovny, což je porušení zákona. „Pan premiér neskutečně lže,“ obhajoval Babiš potřebu opozičních poslanců klást dotazy na vládní poslance.

„Alenko, dobře poslouchejte, teď nekoukejte na Instagram,“ oslovil Babiš svou kolegyni ze strany Alenu Schillerovou během své řeči, když mluvil o deficitu ve státním rozpočtu. Ten poslanci schválili v úterý ve večerních hodinách a schválený schodek činí 241 miliard korun.

Poslanci by mohli dokončit závěrečné projednání novely o dalším prodlužování dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny před ruskou vojenskou agresí a trh s kryptoměnami. Na trh s kryptoaktivy má dohlížet Česká národní banka, která získá právo uložit za porušení pravidel pokutu až 50 milionů korun, případně i zakázat činnost poskytovateli služeb spojených s kryptoaktivy.

Předloha stanoví například požadavky na jejich odbornou způsobilost. Bude k nim patřit schopnost řádně zákazníkovi vysvětlit povahu těchto aktiv, informace týkající se této oblasti nebo služeb souvisejících s kryptoměnami a poskytnout mu doporučení.

V související novele by Sněmovna mohla zavést pro daňové osvobození příjmu z prodeje kryptoaktiv tříletý časový test. Osvobozen by byl do výše sto tisíc korun za zdaňovací období.

Novela takzvaného lex Ukrajina, kterou budou mít poslanci také na programu, předpokládá, že běženci z Ukrajiny, kteří by se rozhodli v Česku usadit a ochranu nepotřebují, by mohli nově využít zvláštní dlouhodobý pobyt. Poslanci opozičního hnutí ANO zpochybňují pozměňovací návrhy o novém způsobu posuzování zdravotního postižení ukrajinských uprchlíků a o uzákonění nového trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc.

Hnutí ANO oddaluje rovněž schvalování novely energetického zákona, jež je rovněž na programu a která by po poslaneckých úpravách mohla omezit peníze ze státního rozpočtu vyplácené na podporované zdroje energie. Návrhy na snížení podpory pro obnovitelné zdroje vyvolávají nesouhlas zástupců průmyslu i provozovatelů fotovoltaik. Zástupci ANO se obávají možných budoucích arbitráží.