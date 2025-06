Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Musím říct, že tato Sněmovna byla neuvěřitelně výkonná, když si uvědomím, co se za čtyři roky stihlo,“ uvedl na tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Aleš Dufek z KDU-ČSL. Doplnil, že středeční schůze bude mít na programu až dvacet třetích čtení a že je zvědavý, s čím opozice během schůze přijde. „Atmosféra teď dobrá není,“ přiznal s narážkou na bitcoinovou aféru.

Hned na další tiskové konferenci vytáhl téma bitcoinového daru předseda SPD Tomio Okamura. Okamura na tiskové konferenci sdělil, že celá aféra se týká kromě ODS a bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka také hnutí STAN, jelikož do transakce měl být zapojen i Blažkův náměstek Karel Dvořák. Podle Okamury je tak nutná jeho rezignace.

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová v Poslanecké sněmovně mluvila o propojenosti politiků s organizovaným zločinem v bitcoinové aféře. Podle ní je je podezřelé, že se bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek znal s advokátem Kárimem Titzem, který zastupoval dárce bitcoinu Tomáše Jiřikovského. Titz je navíc podle organizace European Justice Organization podezřelý z praní špinavých peněz. Podle Schillerové je to jasné propojení české vlády s mafií.

„Jmenování Evy Decroix do funkce ministryně spravedlnosti je snaha Petra Fialy celou kauzu zamést pod koberec. Resort spravedlnosti nesmí vést nikdo z ODS,“ pokračoval předseda ODS. „Naprosto nezbytná je demise vlády Petra Fialy,“ dodal a uvedl, že příští týden by měla proběhnout mimořádná schůze Sněmovny, kde se bude hlasovat o nedůvěře vládě.

Andrej Babiš (ANO) na schůzi Poslanecké sněmovny mluvil o bitcoinové kauze jako o kriminálním jednání a naznačil, že celá aféra má znaky praní špinavých peněz. Kritizoval také vládu a koalici za malou účast na jeho projevu. „Tady nikdo není. Oni nechtějí slyšet tu pravdu,“ smál se Babiš ironicky. Schůze musela být na chvíli přerušená kvůli tomu, že na místě nebyl ani jeden člen vlády.

To se změnilo po příchodu nové ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS). O Decroix jakožto ministryni spravedlnosti má Babiš také pochyby. Řekl, že nevěří nezávislosti auditu, který Decroix v souvislosti s vyšetřováním bitcoinového daru slíbila učinit. Podle Babiše je to „typický alibismus vlády Petra Fialy“, která by podle předsedy hnutí ANO měla okamžitě skončit.

ANO chce hlasování o nedůvěře vládě

Na programu schůze je ve středu také například zákon o povinném příspěvku na produkty na spoření na stáří. Největším hybatelem politického dění je ale v současnosti takzvaná bitcoinová aféra. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová už dříve opakovaně tvrdila, že opozice se bude snažit vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Zatím ale není jasné, kdy žádost o svolání mimořádné schůze podá. Podle Tomia Okamury (SPD) by ke schůzi mělo dojít příští týden.

Pokud by vláda přišla o důvěru Sněmovny, dá se očekávat, že by dovládla v demisi až do voleb, které se budou konat 3. a 4. října.

Kvůli bitcoinové kauze rezignoval Blažek, kterého na postu nahradila Decroix. Prezident Petr Pavel ji v úterý jmenoval do funkce.