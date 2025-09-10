Senátoři z původní sněmovní verze zákona vypustili podmínku, že benefit může být od daně osvobozen pouze tehdy, pokud nemá vazbu na výkon práce.
„Cílem je zabránit situacím, kdy zaměstnavatelé poskytují výkonnostní bonusy ve formě nepeněžních benefitů a zároveň na ně uplatňují výhodnější daňový režim,“ vysvětlila daňová poradkyně společnosti KPMG Lenka Nováková.
Papírové evidenční listy končí
Papírové evidenční listy důchodového pojištění, které zaměstnavatelé každoročně předávají svým zaměstnancům, zřejmě od příštího roku zaniknou. Nově budou dostupné elektronicky na portálu České správy sociálního zabezpečení. Zákon nyní míří k prezidentovi.
Poslanci zároveň schválili i novelu zákona o civilním letectví, která se týká zavádění alternativních leteckých paliv.
Zatímco v úterý poslanci za celý den zvládli schválit jen program poslední schůze před volbami, ve středu se dostali i k hlasování o dvou návrzích, které s úpravami vrátil Senát.
Jednání o programu se tentokrát obešlo bez incidentů. Předseda ANO Andrej Babiš se z celého dne omluvil kvůli pracovním povinnostem. Podle webu ANO má v Pardubickém kraji předvolební program po boku poslance a lídra kandidátky Martina Kolovratníka.
Právě Babiš v úterý na začátku schůze vyvolal rozruch. Přišel k řečnickému pultu, i když šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová dala slovo předsedovi poslaneckého klubu ODS Marku Bendovi. Ten se podle ní přihlásil s přednostním právem dříve, stejně jako někteří ministři.
Babiš to odmítl uznat a začal mluvit, přestože mu Pekarová Adamová pohrozila, že ho nechá vyvést. Krátce nato se s Bendou dokonce přetahoval o mikrofon. Nakonec odešel a ke slovu se dostal až po pěti hodinách.
Program schůze poslanci schválili až po devíti hodinách jednání. Poté ji přerušili do středečního rána.