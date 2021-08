Babišův návrh na výběr šéfa BIS projedná vláda. Premiér chce rozhodnutí nechat až na kabinetu po volbách

„Myslím, že by měla rozhodnut příští vláda, když získá důvěru. Myslím, že je to korektní,“ řekl Babiš v ČT. Je podle něj nesmysl tvrdit, že služba funguje na základě jednoho člověka.

Musíme udělat vše pro to, aby se to nedotklo práce BIS, řekl Hamáček

„Pokud pan premiér preferuje toto řešení nechat to rozhodnutí na příští vládě, je to v jeho rukou,“ řekl Hamáček po jednání s premiérem. On sám je s fungováním BIS spokojen. „Budeme muset udělat všechno pro to, aby se to nijak nedotklo fungování služby a její práce,“ dodal ministr vnitra.



Pokud skutečně vláda tento týden nejmenuje Koudelkova nástupce nebo mu neprodlouží nemandát, vedení BIS se automaticky ujme Koudelkův zástupce Jan Pavlíček.

V pátek se kvůli obsazení vedení BIS uskuteční mimořádná schůze Sněmovny, kterou iniciovali poslanci opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).

„Na moje gusto pan ředitel často vystupoval v médiích, často se profiloval jako politik a to samozřejmě není dobře,“ řekl Babiš minulý týden po jednání v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem.

Zeman šestkrát odmítl jmenovat Koudelku generálem

Právě Zeman se šestkrát postavil proti tomu, když vláda navrhla, aby jmenoval Koudelku generálem. Zeman nynějšího ředitele civilní kontrarozvědky dlouhodobě kritizuje. Kritické jsou vůči němu i SPD a KSČM, zatímco strany demokratické opozice Koudelku podporují.



„Působí to, že čistě kvůli předvolební podpoře ze strany Hradu váhá s jmenováním, které je přitom naprosto logické,“ uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.



„Situace kolem (ne)jmenování ředitele BIS M.Koudelky přesně ilustruje, o co půjde v říjnových volbách - zda zemi definitivně ovládnou populistické síly, které z Česka chtějí udělat filiálku Kremlu, nebo ubráníme prozápadní, svobodnou a demokratickou zemi. Nepřeháním, je to tak,“ napsal Fiala v pondělí na Twitteru šéf ODS Petr Fiala.