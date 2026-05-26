Prezident přijme Kupku. Projednají rozpočet i osud veřejnoprávních médií

Autor:
  11:33aktualizováno  11:33
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Prezident Petr Pavel v úterý přijme předsedu ODS Martina Kupku. Ten chce s hlavou státu projednat řadu věcí včetně obrany či veřejnoprávních médií. Dá se očekávat, že hlavním tématem by mohla být rozpočtová politika státu. Koalice tento měsíc v Poslanecké sněmovně prosadila změnu jejích pravidel.
Prezident republiky Petr Pavel přijal ve čtvrtek dne 16. října na Pražském...

Prezident republiky Petr Pavel přijal ve čtvrtek dne 16. října na Pražském hradě ministra dopravy Martina Kupku. (16. října 2025) | foto: Pražský hrad - Tomáš Fongus

Martin Kupka (ODS) vystoupil na tiskové konferenci před závěrečným schvalování...
Jan Skopeček a Martin Kupka za ODS vystoupili na tiskové konferenci před...
Jan Skopeček a Martin Kupka za ODS vystoupili na tiskové konferenci před...
Prezident republiky Petr Pavel přijal ve čtvrtek dne 16. října na Pražském...
5 fotografií

Kupka změnu rozpočtových pravidel kritizuje z řad opozice možná nejhlasitěji a spolu s poslaneckým klubem ODS hrozil na půdě Sněmovny žalobou k Ústavnímu soudu, pokud by změna rozpočtových pravidel státu Sněmovnou prošla. To se stalo před necelými dvěma týdny, když si koalice prosadila pevné hlasování o novele a následně ji schválila.

Opozice tvrdí, že pozměňovací návrhy z pera ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) byly předloženy teprve nedlouho před druhým čtením, což je nestandardně pozdě. Opozice navíc kvůli pevnému hlasování neměla dost prostoru se k novele vyjádřit, tvrdí její zástupci. Právě to hodlá napadnout u Ústavního soudu.

Kupka chce v úterý s prezidentem probrat i další témata. „Rád bych s ním projednal aktuální témata včetně rozpočtové odpovědnosti a budoucnosti veřejnoprávních medií a změny v demokratických institucích. Seznámím ho s prací stínové vlády ODS a určitě se dotkneme i oblasti obrany,“ napsal redakci iDNES.cz. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) chce zrušit koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu. Návrh zákona má podle pondělního vyjádření ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé) projednat v polovině června.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.