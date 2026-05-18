Prezident přijme na Hradě vicepremiéra Havlíčka

Schůzka s klíčovým představitelem hnutí ANO přichází v době napětí mezi Hradem a Strakovou akademií. Před deseti dny se Pavel sešel s premiérem Andrejem Babišem, se kterým nedošel ke shodě ohledně složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Zatímco hlava státu na své účasti trvá, Babiš míní, že by prezident v delegaci být neměl. Pavel v reakci na to nevyloučil případnou kompetenční žalobu, o složení delegace rozhodne kabinet definitivně v červnu.
18. května 2026 12:42, aktualizováno 12:42
Prezident Petr Pavel v pondělí odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). Hradní odbor komunikace témata jednání předem neupřesnil. Očekává se však, že politici navážou na dřívější debaty o hospodářské strategii a dostavbě Dukovan. Případný stream nabídne iDNES.cz živě.