Prezident přijme na Hradě vicepremiéra Havlíčka

  12:42aktualizováno  12:42
Prezident Petr Pavel v pondělí odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). Hradní odbor komunikace témata jednání předem neupřesnil. Očekává se však, že politici navážou na dřívější debaty o hospodářské strategii a dostavbě Dukovan. Případný stream nabídne iDNES.cz živě.
Česko-kazachstánské business fórum. Na snímku první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. (28. dubna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schůzka s klíčovým představitelem hnutí ANO přichází v době napětí mezi Hradem a Strakovou akademií. Před deseti dny se Pavel sešel s premiérem Andrejem Babišem, se kterým nedošel ke shodě ohledně složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Zatímco hlava státu na své účasti trvá, Babiš míní, že by prezident v delegaci být neměl. Pavel v reakci na to nevyloučil případnou kompetenční žalobu, o složení delegace rozhodne kabinet definitivně v červnu.

