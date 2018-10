Macron míří do Prahy na oslavy 28. října. V pátek se na Hradě sejde se Zemanem

PRAHA Prezident Miloš Zeman se v pátek 26. října večer sejde na Pražském hradě s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Na twitteru to v pátek uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Macron do Česka přijede na oslavy stoletého výročí republiky, podle původních informací Elysejského paláce měl do ČR přijet o víkendu.

Macron do Česka přicestuje ze Slovenska, kde bude jednat s prezidentem Andrejem Kiskou a premiérem Peterem Pellegrinim. V Praze ho kromě setkání s prezidentem čeká i schůzka s premiérem Andrejem Babišem (ANO).



Francouzský prezident do Prahy zamíří v době vrcholících oslav 100. výročí vzniku Československa. V sobotu 27. října se v Praze bude slavnostně otevírat rekonstruovaná historická budova Národního muzea. Babiš na ni pozval řadu státníků, seznam potvrzených jmen Úřad vlády ČR dosud nezveřejnil. Česká armáda už dříve uvedla, že v neděli 28. října se slavnostní přehlídky zúčastní americký ministr obrany James Mattis a piety na Vítkově slovenský prezident Kiska.