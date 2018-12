Záhadná schůzka primátora Nwelatiho a podnikatele Rittiga. Stíny minulosti mě nestraší, reaguje Fiala

PRAHA Už skoro pět let, co stojí v čele strany, bojuje předseda Petr Fiala za ODS bez vlivu zákulisních „kmotrů“. O to víc proto překvapilo, když se v polovině minulého týdne jeden z výrazných občanskodemokratických politiků – mladoboleslavský primátor a senátor Raduan Nwelati – potkal s kontroverzním podnikatelem Ivem Rittigem, který je právě mezi takovéto „kmotry“ ODS řazen.

Podle serveru iDnes.cz, který na setkání upozornil, se oba muži sešli v pražské restauraci Asian Temple a hovořili spolu zhruba 45 minut. Nwelati později řekl, že Rittiga potkal náhodou.



„Neviděli jsme se několik let, takže to byla jedna z věcí, o které jsme se bavili,“ řekl primátor Mladé Boleslavi.

Vedení ODS Nwelatiho schůzka s vlivným „politickým podnikatelem“ vrásky na čele nedělá. Návratu starých, „kmotrovských“ časů se prý neobává. „S panem senátorem jsem byl v kontaktu. Nemám vůbec žádné obavy z nějakých temných stínů minulosti,“ odpověděl na dotaz LN předseda druhé nejsilnější opoziční strany Fiala.

V podobném duchu se vyjádřil rovněž místopředseda občanské demokracie Martin Kupka. Poslanec a starosta středočeské obce Líbeznice s Nwelatim o jeho schůzce s Rittigem mluvil. „Potvrdil, že šlo o náhodné setkání. Mířil na jednání s bývalým tenistou Radkem Štěpánkem,“ řekl LN Kupka.

Byznys s šampionem

Plánovaným srazem s dvojnásobným vítězem Davis Cupu argumentoval i Nwelati. „Setkal jsem se s tenistou Radkem Štěpánkem. A následně tam přišel pan Rittig, který šel okolo a se Štěpánkem se znal. A tak si k našemu stolu přisedl,“ komentoval Nwelati pro server iDnes.cz.

Senátora s kontroverzním politikem vyfotil jeden z hostů pražské restaurace. Štěpánek na fotografii chybí. Podle Nwelatiho je to proto, že v době jejího pořízení byl někdejší tenisový šampion na toaletě. Podle iDnes se ovšem primátor Mladé Boleslavi potkal nejprve s Rittigem a Štěpánek se připojil až později.

Dnes již bývalý sportovec se po skončení úspěšné kariéry věnuje byznysu. Firma BEP Trade, v níž figuruje jako jednatel, ukončila pilotní projekt spolupráce s Dopravním podnikem Mladá Boleslav, v jejímž čele Nwelati stojí. Právě kvůli tomu se minulý týden v jedné z pražských restaurací politik s bývalým tenistou setkali.

Štěpánek přitom potvrdil, že byl přítomen i vlivný zákulisní hráč. „S panem Rittigem jsem ale neměl domluvenou žádnou schůzku, šlo o náhodné setkání, prohodili jsme pouze pár slov o tenise,“ řekl.

Šedá eminence

Schůzka s Rittigem může politikovi ODS uškodit. Vlivný lobbista totiž figuruje v několika kauzách a soudních přích. Obžalován je například v případě vyzrazení utajované zprávy BIS, v němž figuruje také manželka a někdejší poradkyně premiéra Petra Nečase Jana Nečasová (dříve Nagyová).

Obžaloba tvrdí, že Rittig se v roce 2012 dověděl od Nagyové a tehdejšího ministra zemědělství Petra Bendla, že premiér Nečas (všichni ODS) obdržel utajený materiál. Lobbista dovodil, že se týká právě jeho, a proto poslal svého právníka na schůzku s Nagyovou, která právníkovi podle obžaloby obsah zprávy sdělila. Rittig pak údajně mohl učinit kroky k zakrytí svého vlivu na státní orgány, státní instituce a společnosti s majetkovou účastí státu.

Městský soud v Praze jim nejprve udělil podmínku, odvolací senát vrchního soudu však verdikt zrušil. Případ se proto bude řešit znovu. Nové projednávání by mělo začít 27. prosince.

Rittig figuruje také v kauze spojené s pražským dopravním podnikem. Peníze získané prodejem předražených jízdenek měly být vyváděny do společností spojených s šedou eminencí ODS se sídly v Karibiku. I v tomto případě je Rittig obžalován.