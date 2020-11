Schválení Babišovy verze daní ohrozí veřejné služby, na tom se ČSSD podílet nebude, řekl Hamáček

Praha Schválení sazeb daně z příjmu 15 a 23 procent, jak navrhuje premiér Andrej Babiš (ANO), bude znamenat problém především pro sestavení rozpočtu pro rok 2022. Novinářům to před zasedáním sněmovny řekl předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček, který v alternativním návrhu počítá se sazbami 19 a 23 procent. Hamáček varoval před tím, že Babišův návrh by mohl vést k omezení veřejných služeb v roce 2022. Na tom se ČSSD podílet nebude, řekl Hamáček.

Babišův návrh má podporu mimo jiné opoziční ODS, ve Sněmovně tak pravděpodobně získá většinu. „Na rozdíl od návrhu pana premiéra, ten můj návrh nelikviduje veřejné finance a nedělá sekeru 90 miliard do rozpočtu. Mé opatření vytváří nárok na rozpočet asi 15 miliard, premiérovo 90, což bude znamenat snížení dostupnosti veřejných služeb,“ uvedl Hamáček.



Pokud bude schválena Babišova verze, v roce 2022 budou podle ČSSD veřejné služby fungovat jen obtížně a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) bude mít problém rozpočet sestavit. „Rozumíme, proč to podporuje ODS, která vždy chtěla veřejné služby vyhladovět a privatizovat, ale nevím, proč to podporuje premiér,“ dodal Hamáček. ČSSD by se za rok nepodílela na rozpočtu, který by „zásadně podsekával veřejné služby“, dodal.

Rozdílné hlasování ANO a ČSSD podle Hamáčka však nebude znamenat „rozlomení vládní koalice“. „Ale bude vidět, jaké jsou programové priority stran. ČSSD je podle nás programově čitelná, možná se vybarví hnutí ANO,“ uvedl. Z hlasování ve Sněmovně také bude evidentní, kdo podpoří velký výpadek v rozpočtu. „Není to nic zásadně problematického z pohledu fungování koalice, jsme menšinová vláda, pro celou řadu věcí musíme dohadovat podporu ve Sněmovně,“ řekl.