Sdružení místních samospráv ČR nesouhlasí se stávkou učitelů, uzavření škol s krátkým předstihem považuje za neadekvátní

PRAHA Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) nesouhlasí s avizovanou středeční stávkou učitelů. Uzavření škol s tak krátkým předstihem pokládá za neadekvátní tlak na rodiče žáků a zřizovatele škol. Sdružení vyzývá školské odbory, aby dále jednaly a nebraly si žáky a jejich rodiče jako rukojmí. SMS ČR to uvedlo v tiskové zprávě. Stávku učitelů ohlásily školské odbory v pátek, nesouhlasí s výsledky vyjednávání o růstu platů ve školství. Na pondělí přichystali odboráři briefing, kde chtějí zveřejnit detaily stávky.

„Oznámení, že školy budou zavřené nebo budou mít omezený provoz, považujeme vůči rodičům za krajně nesolidní, zvláště když odbory avizovaly, že podrobnosti zveřejní teprve zítra (v pondělí), tedy dva dny před plánovanou stávkou,“ uvedl předseda SMS ČR Stanislav Polčák.



Sdružení právo zaměstnanců stávkovat respektuje, obce ale budou apelovat na základní a mateřské školy, které zřizují, aby se do stávky nezapojovaly. „Právě v menších obcích, kde je ztížená zastupitelnost učitelů, stávka v tak brzkém termínu způsobí rodičům, školám a obcím největší problémy,“ míní Polčák. Vyzval proto starosty obcí, aby navštívili školy a s řediteli a učiteli situaci osobně projednali. Stávkující učitelé by se měli podle SMS alespoň podílet na hlídání dětí v družinách.

SMS ČR, které zastupuje téměř 2000 menších měst a obcí, podporuje změny v regionálním školství ve spojení s cílem zvýšení kvality školství. „Obce jako zřizovatelé pokládají za správné, aby ředitelé mohli ocenit kvalitní učitele nad rámec tarifních mezd a aby financování regionálního školství bylo předvídatelné, což reforma naplňuje,“ uzavřel Polčák.

Premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO) se tento týden dohodli na tom, že se platy učitelů zvýší od 1. ledna o deset procent, z toho osm procent půjde do tarifní složky a dvě procenta do nenárokové. Školské odbory to považují za nedostatečné, požadovaly růst tarifů nejméně o deset procent. V pátek proto vyhlásily stávku, která se uskuteční ve středu.