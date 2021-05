Praha Dříve za ruskou vakcínu bojoval, teď uznává, že je zřejmě mimo hru. „Už nemá šanci se zapojit,“ říká v rozhovoru epidemiolog Roman Prymula. Podle něj si Česko vystačí s očkovacími látkami, které má objednané přes společné smlouvy EU.

Lidovky.cz: Podle premiéra Andreje Babiše by všichni zájemci o očkování proti covidu mohli být v Česku naočkováni nejpozději do konce srpna. Je to reálné?

Myslím si, že se to blíží realitě. Pokud budeme mít tolik vakcín, kolik je naslibováno, tak ano.