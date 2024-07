Pepřový sprej může být zbraň, říkají advokáti. Soud vyhodnotil útok na ostrahu jen jako přestupek

Pepřový nebo slzný obranný sprej, který se normálně používá k sebeobraně, se za určitých okolností může stát zbraní. A soud jeho použití při útoku může posoudit jako útok se zbraní. V souvislosti s případem ženy, která nedávno „pepřákem“ zaútočila na ostrahu supermarketu v Příbrami, se na tom shodují advokáti oslovení serverem Lidovky.cz.

„Zbraní může být kámen, krumpáč, topůrko od sekery, větev i květináč. Ale může to být i to, co je zbraní samo od sobě, tedy pistole, puška a stejně tak i slzný či pepřový sprej,“ sdělil advokát Tomáš Nahodil.