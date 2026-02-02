Podle Okamury by se například měla snížit 40procentní hranice tržního podílu, na základě které úřad posuzuje dominantní postavení. „Já myslím, že na místě by bylo snížit tu hranici, aby mohl úřad šetřit víc těch případů,“ řekl Okamura.
Okamura zmínil v souvislosti s plánem na zlevnění potravin také zacílení na marže nadnárodních řetězců. Kabinet Andreje Babiše (ANO) slibuje ve svém programovém prohlášení kvalitní, cenově dostupné a bezpečné české potraviny. Vláda se ve svém programu zavázala také k omezení marží řetězců i jejich přehlednému zveřejňování.
„Ty metody jsou různé. V zahraničí například mají takovou cenovou mapu marží, kde se potom veřejně mohou všechna média podívat, kdo na stejné produkty má různé marže a podobně. Ten způsob vytváření tlaku je různý,“ řekl Okamura.
Šebestyán už dříve řekl, že cílem monitoringu marží u potravin je transparentně ukázat spotřebitelům, kde vznikají konečné ceny základních potravin. Marže obchodních řetězců by podle ministra zároveň měly být takové, aby zákazník dostal spravedlivou cenu. Někteří agrární odborníci nicméně dříve upozornili, že regulovat marže je téměř nemožné.
„Na příští koaliční radě bych to rád předložil za účastí pana ministra Šebestyána, který by to tam vysvětlil. Takže levnější potraviny jsou priorita,“ uvedl Okamura.
Šebestyán chce také bránit český trh před levnými a nekvalitními dovozy. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza již dříve upozornil na to, že pokud vláda omezí zahraniční konkurenci, povede to naopak ke zdražování potravin.