Na dálnici D5 u Rozvadova skočil muž z mostu. Policie místo uzavřela

Kolem osmé hodiny večer o tom informovala policie na síti X. K události došlo mezi 143. a 144. km dálnice D5 ve směru na Prahu, nedaleko obce Svatá Kateřina, která spadá do administrativy Rozvadova. Tento úsek je v délce jednoho kilometru uzavřen.
„Dle prvotních informací měl z mostu na těleso dálnice spadnout muž,“ uvedla policie. Dodala, že podle dostupných informací chtěl dotyčný ukončit svůj život.
„Na místě bude nyní přistávat vrtulník, který bude transportovat zraněného muže do nemocničního zařízení. Co této události předcházelo, stejně tak jako všemi dalšími okolnostmi se zabýváme,“ popsala policie. Řidiče rovněž informovala o možnosti napojit se na dálnici průjezdem přes benzinovou stanici.
144. km dálnice D5
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz