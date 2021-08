Šedá zóna kampaní: proč se nová kniha o šéfovi Pirátů do kampaně nezapočítává, a proč Babišova ano

Knihy o politicích se stávají součástí volebního boje. Některé se do něj však nezapočítají, například nová kniha o šéfovi Pirátů. Literární ambice popadnou české politiky zpravidla v období před volbami. Není tak už žádná výjimka, že knihy přímo jejich či o nich vycházejí právě v tomto čase, zhruba měsíc před volbami do sněmovny. Z hlediska zahrnutí či nezahrnutí do nákladů kampaně ale může jít o balancování na úzké římse.