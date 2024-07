Je to jako byste potkali žirafu v lese, říkají vědci. Na Pálavě rostla houba vyskytující se v Americe

Ačkoliv ještě nemá české jméno, navrhují ji vědci pojmenovat jako seslička poduškovitá. Ta se přitom vyskytuje pouze v horských lesích na západě USA a patří mezi vzácné a chráněné druhy.

Seslička, jejíž podzemní nebo částečně podzemní plodnice mohou mít až šest centimetrů, je podle vědců poměrně nápadná. Nálezce Slavomíra Valdy se LN chtěly poptat na to, jak vlastně unikátní houbu objevil, k rozhovoru však nesvolil.

Po nálezu houby, který se odehrál už před 13 lety, vědci z Mikrobiologického ústavu okamžitě začali zkoumat, co že to vlastně mají v ruce, cesta k výsledku ale byla dlouhá. „Nejdřív jsme se snažili houbu zkoumat morfologicky, ale neseděla nám na žádný z Evropy známý taxon (skupina organismů – pozn. red.). Až po dlouhé době jsme houbu osekvenovali. Měli jsme k dispozici americký materiál, se kterým jsme vše mohli porovnat, a až poté do sebe všechno zaklaplo,“ řekl serveru Lidovky.cz Miroslav Kolařík z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.