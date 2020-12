Šestašedesátiletá žena strčila ruku do výběhu s tygrem. Šelma jí ukousla část horní končetiny

Chvojenec (Pardubicko) Těžké zranění utrpěla v pondělí odpoledne žena v Chvojenci u Pardubic. Zaútočil na ni tygr místního chovatele. Podle mluvčí krajské policie Dity Holečkové jí zvíře ukouslo část ruky.

„Šestašedesátiletá žena procházela u svého příbuzného kolem zamřížovaného výběhu s tygrem, a přestože byla v minulosti několikrát upozorňována na to, ať to nedělá, strčila do klece ruku a tygra si chtěla pohladit,“ řekla ČTK Holečková. Chovatel na místě ve chvíli neštěstí nebyl. Policie prověřuje, zda neporušil předpisy a nespáchal trestný čin.



„Žena utrpěla závažné poranění horní poloviny těla. Stabilizovali jsme ji, dali léky proti bolesti a následně převezli do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ řekl ČTK mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.