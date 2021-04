Sedíte si na uších, nejste ve formě, řekl Zeman moderátorce. Hrozný příklad veřejnosti, reagují osobnosti

PRAHA Prezident Miloš Zeman v pořadu Partie na CNN Prima News opakovaně osočil moderátorku Terezii Tománkovou z toho, že nedává pozor a sedí si na uších. Nařkl ji z toho proto, že se ho několikrát ptala na otázky, na které dle svého názoru odpověděl už v původním projevu. Na sociálních sítích schytal za své chování kritiku nejen od politiků, ale také od některých odborníků či novinářů.

Prezident Zeman nejprve pronesl na CNN Prima News projev k občanům, v němž mimo jiné uvedl, že kauza Vrbětice zatím ještě není spolehlivě uzavřena a že nejsou prokazatelné důkazy, že by za výbuchy z roku 2014 stála ruská rozvědka GRU.

V následujícím rozhovoru se moderátorka Terezie Tománková opakovaně ptala na doplňující dotazy k projevu, na což prezident Zeman reagoval nevybíravými narážkami. „Vy si dnes opravdu sedíte na uších, opakuji to potřetí,“ řekl mimo jiné Zeman. „Dnes opravdu nejste ve formě,“ dodal po další otázce ze strany Tománkové.

„Jste půvabná, ale to, co vám chci říct, byste nepochopila,“ řekl také Zeman. V závěru také moderátorku vyzval, aby si do pořadu Partie pozvala vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a dodal: „Snad ho bude zpovídat stejně urputně jako mě,“ řekl Zeman. Už předtím uvedl, že si na rozhovor s Hamáčkem má Tománková „získat více informací“, ať nedopadne jako při rozhovoru se Zemanem.



Rozhovor bych ukončil, nechutné ponižování, reagují politici

Na Zemanovu adresu se vyjádřila řada kritiků, kteří jeho narážky na moderátorku Tománkovou považují za naprosto nepřijatelné a lidsky neslušné. „Chování pana Zemana k Terezii Tománkové bylo pokračováním jeho mnohaletého buranství. Je smutné, že 2 853 390 občanů to v prezidentské volbě posvětilo,“ napsala například šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Pan prezident se chová vůči paní moderátorce dost trapně, ty narážky na ní od prezidenta republiky jsou hodně za hranou slušného chování,“ vzkázal Zemanovi předseda Lidovců Marian Jurečka. K němu se přidala i první místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková.



„Vážně se takhle ještě někdo veřejně chová k ženám v 2021? Urážky, že by moderátorka něco nepochopila? Urážky za opakování otázek? Urážky, že je špatně připravena? Hrozný příklad celé veřejnosti, že něco takového je přijatelné a snad normální. Není. Slušnost není slabost,“ napsala Jelínková.

Poslankyně za hnutí STAN Věra Kovářová uvedla, že se Zeman při rozhovoru choval hanebně. „Nevím, co tomu člověku paní Tománková provedla, ale muselo to být něco strašidelného. Chová se k ní hrozně. Hanba!“ napsala Kovářová.

Za Tománkovou se postavil i jiný známý novinář a moderátor z internetové televize DVTV Martin Veselovský. „Daň za to, že prezident chodí do Partie, je strašná. Muset se nechat urážet bez jakékoliv reakce, musí být pro Terezii Tománkovou vysilující. A ze strany prezidenta nedůstojné,“ napsal Veselovský na Twitteru.

Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a odbornice na mediální studia Alice Němcová Tejkalová na Twitteru napsala, že Tománková zvládla rozhovor se Zemanem výborně. „Klobouk dolů, jak je (Tománková) klidná a věcná. Klíčová otázka je: Na čem si sedí pan prezident?“ reagovala Němcová Tejkalová na zmíněnou narážku prezidenta, že si moderátorka „sedí na uších.“ „Ukazuje se, jak už definitivně zmizel někdejší skvělý rétor, nejsou ani záblesky. Zbyl jen obyčejný, nekritický agresor,“ dodala na adresu prezidenta Zemana děkanka FSV UK.



Výkon moderátorky ocenil i senátor Václav Láska. „Moderátorka Primy Terezie Tománková schytala asi nejvíc urážek od hosta (náhodou prezidenta ČR) v historii moderování u nás. Přesto zvládla vést ten rozhovor výborně. Já před ní smekám,“ napsal Láska.

„Prezidentovo urážení a ponižování Terezie Tománkové považuji za nechutné. Takto se chovat k ženě je výrazem naprostého buranství a neúcty,“ dodal někdejší Zemanův protikandidát ze druhého kola prezidentské volby, senátor Jiří Drahoš.