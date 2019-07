Šéf ÚOHS Rafaj dosazuje do funkcí členy své rodiny a známé, v klíčové komisi sedí jeho zeť

PRAHA Šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj dosazuje do klíčové komise své rodinné příslušníky a známé. Zákon mu to však ve svém znění nijak nezakazuje, neboť vyžaduje do pozic komise pouze odborníky. V rozkladové komisi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) tak sedí Rafajův zeť či bývalí kolegové z politiky. Informoval o tom v úterý deník MF DNES.

Ve stejné klíčové komisi úřadu, která posuzuje miliardové zakázky, do roku 2015 seděla také Rafajova dcera Petra Rafajová (dnes Kubínová). Nyní v komisi sedí její manžel, tedy Rafajův zeť Petr Kubín. Podle MF DNES se redakci nepodařilo kontaktovat Kubína ani samotného Rafaje.

‚Nebyla žádná otočka.‘ Rafaj řekl Babišovi s Hamáčkem, že ÚOHS rozhoduje nestranně Úřad skrze svého mluvčího Martina Švandu reagoval pouze slovy, že „zastoupeni v komisích jsou odborníci na veřejné zakázky z advokacie, akademické sféry či komunální a státní správy bez ohledu na politickou příslušnost“. Podle něj je jmenování členů komise plně v kompetenci předsedy ÚOHS. Zarážející je ale Švandův výrok, že Kubín sedí v rozkladové komisi od roku 2019, podle dokumentů, které má údajně deník k dispozici, však měl být Kubín v této komisi už v červnu 2018.

V komisi podle MF DNES sedí například i Ladislav Olšar, který je členem frýdecké buňky ČSSD, odkud pochází i Rafaj. Olšar podle informací deníku nemá vysokoškolské vzdělání. Ten se však ohradil tím, že své místo v komisi má díky dvanáctiletým zkušenostem z pozice starosty v obci Bystřice. To, že by ho do funkce Rafaj dosadil na základě známosti, odmítl.

Ve stejné komisi sedí také Olšarův stranický kolega Jakub Kuwalok, který zasedá v zastupitelstvu dvoutisícové obce Hrádek v okrese Frýdek-Místek. Ten však své působení v komisi podle deníku odmítl komentovat.

Rozkladová komise jako poradní orgán Rafaje Faltýnek připustil jednání s Kapschem i šéfem ÚOHS. Policie sledovala trojici od roku 2017 MF DNES dále upozorňuje na to, že ještě před pár měsíci šéfovi ÚOHS radil i místostarosta části Brno-střed Jiří Švachula, který je nyní ve vazbě. Podle policie měl Švachula fungovat jako spojení mezi šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a Rafajem, přičemž oba jsou stíháni za manipulaci miliardové zakázky na mýto.

Rozkladová komise slouží v ÚOHS jako poradní orgán šéfa úřadu Rafaje. Ten může rozhodnutí svých podřízených změnit. „Předseda úřadu při svém rozhodování respektuje návrh rozkladové komise v dané věci, tedy se neodchyluje od návrhu rozhodnutí rozkladové komise,“ vysvětlila pro MF DNES ředitelka Rafajova kabinetu Jiřina Valešová.

V komisi sedí několik zástupců vlivných advokátních kanceláří. Rafajovi tak radí například Lenka Knopová, členka advokátní kanceláře Radka Pokorného. Ten patřil dříve k vlivným osobám v ČSSD s vazbami na tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku. Další dva členové komise pochází z advokátní kanceláře, ve které působí někdejší ministryně Petra Buzková. Mimo jiné v komisi sedí také advokát Jiří Nováček, člověk Daniela Křetínského, nebo právník Miloš Koudelka s blízkými vazbami na prezidenta Miloše Zemana.