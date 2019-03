Ocenění práce českých zpravodajců. Šéf BIS Koudelka doprovodí Babiše do centrály CIA

Praha/Washington V úterý z Kbel odstartoval za pozornosti médií vládní speciál do USA. Na palubě vezl premiéra Andreje Babiše a početnou delegaci, kterou čeká setkání v Bílém domě. Bez povšimnutí médií se však vznesl do oblak ještě jeden letoun s cílovou destinací USA. Na jeho palubě přitom seděl šéf české kontrarozvědky Michal Koudelka. S Babišem se vydá na důležité setkání. Premiéra totiž kromě Trumpa přijme ředitelka CIA Gina Haspelová.

„Koudelka včera odletěl jiným letadlem než premiér, ale navštíví CIA,“ řekl LN důvěryhodný zdroj z bezpečnostní komunity. Z jiného zdroje pak redakce zjistila, že šéf BIS narychlo zrušil jinou zahraniční cestu po Evropě. Jejich společnou cestu pak potvrdil i zdroj zpoza Atlantiku.

Oficiálně BIS účast nepotvrdila. „Nemám žádnou informaci, že by pan ředitel letěl do Ameriky,“ řekl ve středu dopoledne LN mluvčí BIS Ladislav Šticha. Jedním dechem ale dodal, že pracovní program ředitele kontrarozvědky není nikdy veřejný.

Michal Koudelka, ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS).

Babiš nicméně už v úterý přiznal, že informace o jeho cestě do sídla CIA v Langley ve státě Virginia je pravdivá. „Návštěva je v programu,“ odpověděl Babiš na dotaz. „Dostal jsem pozvání, víc k tomu nemám žádný komentář,“ dodal před odletem, aniž by řekl, zda a s kým na setkání půjde. Cesta do srdce nejmocnější tajné služby světa není ani v oficiálním programu delegace.

Podle informací redakce si Koudelka vyjednal účast na setkání jako jediný ze šéfů tuzemských zpravodajských služeb. Půjde tak o ocenění práce našich zpravodajců, které přitom vytrvale kritizuje český prezident Miloš Zeman.

Za poslední dva roky Česko minimálně třikrát vyšlo spojencům vstříc a sdílelo bezpečnostní obavy. Ať už šlo o vydání Jevgenije Nikulina, Rusa, který je podezírán z hackerských útoků, kauzu Novičok či nedávné varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NBÚ) před čínskými technologiemi Huawei a ZTE.

Nadstandardní vztahy obou zemí ve spolupráci tajných služeb potvrzuje i bývalý šéf české rozvědky a exministr vnitra František Bublan. „Spolupráce s Američany je, co vím, na velmi dobré úrovni. Nejde jen o rozvědku, ale i českou kontrarozvědku (BIS). Obě služby jsou v USA dobře zapsané. Spolupráce probíhá roky a neprobíhá na dálku,“ řekl LN Bublan.