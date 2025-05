1 Libuše Šmuclerová

Jako první svou kandidaturu do čela ČT potvrdila redakci iDNES.cz předsedkyně dozorčí rady Czech News Center Libuše Šmuclerová.

Po absolvování žurnalistiky na Univerzitě Karlově nastoupila do redakce programů v Československé televizi, kde se v roce 1988 podílela na vzniku pořadu pro mladé – Studia Kontakt. V rámci tohoto pořadu, jehož byla Šmuclerová dramaturgyní a moderátorkou, proběhly historicky první přímé televizní přenosy z demonstrací na Václavském náměstí v listopadu 1989.

V roce 1993 přešla z ČT do nově vznikající TV Nova na pozici dramaturgyně pořadu Na vlastní oči. Později se stala šéfredaktorkou publicistiky, ředitelkou programu a programové a výkonné ředitelky TV Nova. Na konci roku 2004 se změnou vlastníka televizní stanice Šmuclerová odešla.

V letech 2005 a 2006 vybudovala s tehdejším manželem Romanem Šmuclerem síť klinik estetické medicíny, nicméně už v roce 2007 se do médií vrátila jako generální ředitelka vydavatelského domu Ringier a. s. (vydával např. deník Blesk, časopis Reflex). Po změně vlastnické struktury v roce 2014 se Šmuclerová stala předsedkyní představenstva Czech News Center.

Od roku 2009 zastupuje Šmuclerová vydavatele České republiky ve světové asociaci novin WAN-IFRA, největší světové nevládní organizaci sdružující zástupce regionálních asociací, zpravodajských agentur a tiskových organizací z více než stovky zemí.

2 Jakub Železný

Svou kandidaturu na generálního ředitele ČT potvrdil také bývalý moderátor Událostí Jakub Železný. „Pokud bych se stal generálním ředitelem, chtěl bych Českou televizi vést jako zcela nezávislou a zabránit jejímu zestátnění,“ nastínil své plány.

Zpravodajskou relaci moderoval od dubna 2012 do konce roku 2023, kdy se stáhl ze zdravotních důvodů. Několikrát v minulosti vyvolal pozornost i kritiku kvůli svým názorům, které veřejně sdílel na sociálních sítích. V současnosti působí v ČT jako mentor pro nové redaktory zpravodajství a moderuje pořad Historie.cs.

Železný od roku 1993 pracoval v Českém rozhlasu. Začínal na rozhlasové stanici Český rozhlas 3 Vltava, odkud v roce 2004 přešel na stanici Český rozhlas 1 Radiožurnál, kde pracoval jako moderátor zpravodajství. V televizním prostředí se pohybuje od roku 1997, nejprve pracoval pro komerční televize.

Od roku 1999 vystupuje v ČT, pro kterou od roku 2002 připravoval diskusní pořad Špona. Uváděl také pořad Dobré ráno s Českou televizí.

3 Petr Mrzena

Závaznou přihlášku na uvolněné místo ředitele ČT odevzdal současný ředitel zpravodajství a publicistiky ČT Petr Mrzena. „Chci usilovat o nezávislost, důvěru a stabilitu. Nabízím schopnost odolávat tlaku zvenčí i zevnitř, televizní cit a nápaditost, zkušenosti ze všech velkých televizí a odhodlání dál tvrdě pracovat, prací bavit sebe, tým v ČT a hlavně diváky,“ napsal iDNES.cz.

Petr Mrzena byl jmenován ředitelem zpravodajství a publicistiky ČT v roce 2023. Dříve, mezi lety 2011 a 2023, zastával pozici šéfredaktora zpravodajství ČT a byl také výkonným ředitelem ČT24.

Mezi lety 2010 a 2011 působil jako zpravodaj v Bruselu pro televizi Z1. Od roku 2006 do roku 2010 byl šéfredaktorem zpravodajství TV Nova. Dále působil v letech 2004 až 2006 jako redaktor a moderátor zpravodajství v České televizi a v období 1996 až 2004 jako redaktor zpravodajství v TV Prima.

Mrzena absolvoval v roce 2008 Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně v oboru mediální studia a žurnalistika. Dříve dokončil studium žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

4 Miroslav Karas

Do výběrového řízení se zapojí i Miroslav Karas. Někdejší dlouholetý zahraniční zpravodaj České televize a předtím Českého rozhlasu.

Karvinský rodák vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze, začínal v polovině 80. let v redakci publicistiky pro děti v Československém rozhlase, mezi roky 1992 a 1998 byl zahraničním zpravodajem rozhlasu v Polsku, poté dlouhá léta zastával stejnou pozici v České televizi.

Mezi roky 2012 a 2016 působil jako zahraniční zpravodaj ČT v Moskvě, poté se vrátil na dva roky do Polska a poté opět na dva roky do Moskvy. Od jara 2020 vedl čtyři roky ostravské studio České televize, v loňském výběrovém řízení se pokoušel funkci obhájit, ale neuspěl. Karas poté z televize po dohodě odešel. Začátkem letošního roku se ucházel o členství v radě Českého rozhlasu.

5 Hynek Chudárek

Šéf ČT se chce stát obchodní ředitel televize Hynek Chudárek. „Ano, právě podávám přihlášku,“ napsal muž, který už v minulosti na tento post kandidoval.

Chudárek nastoupil do České televize v roce 2012 na pozici obchodního ředitele. Za jeho působení došlo v roce 2013 k ukončení obchodování prostřednictvím externí agentury a k vybudování obchodního oddělení uvnitř ČT, jehož hlavní náplní je prodej obchodních formátů, tedy reklamy, sponzoringu a product placementu

K dalším činnostem, které má pod svým vedením, patří prodej televizních práv v tuzemsku a do zahraničí. Na starost má také činnost Edice ČT, která vydává tituly s náměty souvisejícími s pořady ČT a s významným zaměřením na děti.

Hynek Chudárek studoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Po revoluci spoluzakládal společnost zabývající se výrobou CD a DVD nosičů a byl i jejím akcionářem. V roce 2002 zakládal a spoluvlastnil hudební televizi Óčko, kde jako akcionář působil jako člen představenstva a jednatel. Aktivně se také podílel na digitalizaci při přechodu z analogového na digitální vysílání.

6 Jiří Ponikelský

Jako další redakci iDNES.cz potvrdil svou kandidaturu Jiří Ponikelský. Výkonný ředitel programu ČT sport svou funkci vykonává 15 let.

Od poloviny 90. let spolupracoval se svazy kolektivních sportů při realizaci televizních a marketingových práv a PR jejich reprezentací a nejvyšších domácích soutěží. Podílel se na organizaci šampionátů na území České republiky, mimo jiné ME ve volejbale mužů 2001, Světové ligy ve volejbale 2003 nebo MS ve florbalu mužů 2008.

V roce 2009 nastoupil do České televize na pozici zástupce šéfredaktora Redakce sportu a od roku 2010 se stal výkonným ředitelem programu ČT sport.

Vystudoval Fakultu strojní ČVUT (1993) a marketingovou komunikaci na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů (2005). Aktivně sportuje, mimo jiné se věnuje běhu, absolvoval několik maratonů včetně zahraničních, například v Londýně, Bostonu, Chicagu nebo Paříži.

7 Jiří František Potužník

O křeslo ředitele České televize usiluje někdejší zahraniční zpravodaj a šéf českých účastí na světových výstavách Jiří František Potužník.

V letech 2002 až 2007 působil v bruselské pobočce České televize, později byl od listopadu 2008 do května 2009 mluvčím premiéra Mirka Topolánka pro předsednictví České republiky v Evropské unii. V letech 2016 až 2017 také vedl zahraniční redakci Českého rozhlasu.

O funkci generálního ředitele ČT se ucházel už v letech 2009, 2011, 2017 a 2023, před osmi lety se dostal mezi pětici finalistů. V současnosti vede rodinnou produkční agenturu.

Od roku 2009 se věnuje české účasti na světových výstavách, byl mluvčím a ředitelem marketingu pro českou účast na Expo 2010 v Šanghaji a o pět let později generálním komisaře českého pavilonu v Miláně, vedl i českou expozici na Expu, které se konalo v roce 2020 v Dubaji. Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, do České televize nastoupil v roce 1993, začínal v zahraniční redakci.

8 Martin Konrád

Bývalý ředitel FTV Prima Martin Konrád se o post ucházel i při minulé volbě, tehdy postoupil mezi finalisty. „Vize je podobná té z minulosti s určitými úpravami. Takže v kostce – posílení veřejnoprávního poslaní, odpovědné hospodaření, spojování společnosti, vyváženost, být lídrem v trendech na mediálním poli, více dělat pro mladou generaci, tedy i posílení obsahu pro sociální sítě a internet celkově. Nazývám to celé evoluční změnou,“ uvedl pro iDNES.cz.

Martin Konrád se v roce 2013 stal generálním ředitelem televize Prima. Předtím působil jako obchodní ředitel Primy a předtím jako generální ředitel bezplatného deníku Metro.

Během svého ve vedení Primy se zaměřil na rozvoj programové nabídky a posílení pozice televize na reklamním trhu. V únoru 2013 pod jeho vedením spustila Prima nový dokumentární kanál Prima Zoom. V březnu 2014, po roce ve funkci, Konrád na pozici generálního ředitele skončil a nahradil ho jeho předchůdce Marek Singer.

Po odchodu z Primy se Martin Konrád věnoval dalším mediálním projektům. V říjnu 2017 byl zvolen výkonným ředitelem Asociace krajských televizí (AKrTV), která sdružuje deset regionálních televizí v České republice. V létě 2021 krátce řídil mediální společnost Médea, než čínští investoři prodali svůj podíl zpět Jaromíru Soukupovi.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou (1994), později získal titul MBA na University of New York in Prague.

9 Milan Fridrich

Svou kandidaturu dále potvrdil rovněž ředitel programové divize ČT Milan Fridrich. Ten má od roku 2011 na starost programovou skladbu stanic ČT1, ČT2, ČT :D a ČT art a od října 2023 pod něj také spadá ČT sport. Jeho práce zahrnuje strategické plánování a výběr obsahu vysílání.

Fridrich v roce 1995 vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1995 až 1997 začínal v Českém rozhlase jako zahraniční reportér, později se stal vedoucím zahraniční redakce. Poté pracoval jako stálý zpravodaj nejprve Českého rozhlasu a později Hospodářských novin v Bruselu.

V České televizi byl postupně šéfeditorem kanálu ČT24, ředitelem zpravodajství a výkonným ředitelem nových médií. Fridrich je také autorem několika cestopisných knih a pravidelně přispíval do českých periodik. Pro ČT natočil téměř 70 cestopisů „Postřehy odjinud“. Kromě své profesní kariéry se věnuje i pedagogické činnosti jako externí pedagog na Fakultě sociálních věd UK a Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

V mezinárodním kontextu je od roku 2023 členem Televizního výboru Evropské vysílací unie (EBU) a v letech 2015 až 2019 působil jako viceprezident stejnojmenného výboru.

10 Vendula Krejčová

Další ženou, která kandiduje do funkce šéfky České televize, je Vendula Krejčová. Ta působila jako její mluvčí poslední zhruba rok a půl.

Krejčová v České televizi pracovala od roku 1999. Začínala jako asistentka editora a postupně moderovala pořady jako Studio 6, Večerník a Dobré ráno. Pracovala také v zahraniční redakci ČT, dvakrát moderovala volební speciál k volbám prezidenta USA, a to v letech 2008 až 2012.

Od roku 2005 se stala tváří pořadu Objektiv, který posledních deset let také dramaturgicky vedla. V listopadu 2023 se stala tiskovou mluvčí České televize, ale na konci dubna 2025 na vlastní žádost z této funkce odešla.

Pražská rodačka, rodným jménem Mouchová, vystudovala obor žurnalistika na Cameron University v USA, později začala studovat práva na Karlově Univerzitě, studium ale nedokončila.

11 Vladimír Kořen

Do boje o křeslo šéfa České televize vyrazil i známý televizní moderátor, popularizátor vědy a bývalý starosta Říčan Vladimír Kořen.

Kořen působí v České televizi od roku 1995, specializuje se na vědecko-publicistické pořady. Proslavil se jako moderátor pořadu Zázraky přírody, který patří k nejsledovanějším. Za svou práci získal ocenění Česká hlava a medaili Vojtěcha Náprstka od Akademie věd ČR.

V letech 2010–2020 byl starostou města Říčany. V listopadu 2020 na funkci rezignoval s tím, že důvodem je „vlastní morálka a čestný přístup“. Odmítl totiž podepsat smlouvy o prodeji městských bytů za 100 korun, přestože jako starosta byl k podpisu právně zavázán. Byty na Komenského náměstí přitom měly tržní hodnotu kolem tří milionů korun.

Po skončení politické kariéry se věnuje výuce na základní škole, kde vyučuje přírodovědné předměty. On sám vystudoval žurnalistiku se zaměřením na politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

12 Aleš Rozehnal

Do kandidatury se zapojil také advokát Aleš Rozehnal, odborník na mediální a soukromé právo.

V roce 1993 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 1996 působí jako advokát. Pracoval jako jednatel společnosti CET 21, která provozuje televizi Nova. V roce 2001 byl spolu s Vladimírem Železným obviněn z pokusu o poškozování věřitele v souvislosti s transakcí s lichtenštejnskou nadací Astrona Foundation. Strávil několik měsíců ve vazbě, ale nakonec byl zproštěn obžaloby a vysoudil od státu odškodné přes milion korun.

Kromě advokacie se věnuje i akademické činnosti. Působí jako externista na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Fakultě humanitních studií UK. Sedm let byl odborným asistentem na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2014 je členem správní rady Ústavu nezávislé žurnalistiky, který vydává zpravodajský web HlídacíPes.org.

13 Hynek Brom

Svou přihlášku poslal i právník a bývalý politik Hynek Brom. Vystudoval právo na Západočeské univerzitě, kde od roku 2000 také vyučuje. Působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje, poté jako místostarosta a následně starosta plzeňského obvodu Doubravka. V roce 2009 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde se brzy stal prvním místopředsedou a zastával tuto funkci až do roku 2021.

V roce 2022 se zapojil do příprav projektu výstavby gigafactory u Plzně jako zmocněnec Ministerstva průmyslu a obchodu, projekt však čelil odporu veřejnosti a nebyl realizován. V lednu 2025 se stal vedoucím kanceláře generálního ředitele České televize Jana Součka, ale po třech měsících byl propuštěn ve zkušební době kvůli sporům s Radou ČT a úniku citlivých informací. Po odchodu z ČT se vrátil k advokacii.

14 Ondřej Cón

Mezi ostatní kandidáty se zařadil i Ondřej Cón. Na post generálního ředitele kandidoval už v roce 2023. Tehdy považoval za svoji přednost, že nemá s médii zkušenost.

Vystudoval Vysokou školu finanční a správní. Více než deset let pracoval v oblasti stavebních zakázek.

15 Alena Dlabačová

Naopak velkou mediální praxi za sebou má redaktorka a dramaturgyně Alena Dlabačová. Vystudovala žurnalistiku se specializací na televizi na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během své kariéry v ČT se podílela na tvorbě přibližně dvou stovek pořadů, zejména v oblasti sportovní a kulturní publicistiky a dokumentaristiky.

Její práce zahrnovala plánování přímých přenosů sportovních utkání a zpravodajství pro pořad Branky, body, vteřiny. Za dokumentární snímek Velká kunratická získala Cenu Josefa Laufera a její film o řece Otavě ze série Cesty za krásou byl oceněn na festivalu Tourfilm.

V roce 2017 se přihlásila do výběrového řízení na pozici generálního ředitele České televize, kde kritizovala způsob volby a poukazovala na nedostatky v zábavné a dramatické tvorbě veřejnoprávní televize.

16 Michal Frankl

O pozici šéfa České televize má zájem i historik Michal Frankl. Specializuje se na dějiny antisemitismu, uprchlictví a holocaustu ve střední Evropě.

Vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v roce 2006 získal doktorát s disertační prací zaměřenou na český antisemitismus na konci 19. století. Působil v Institutu Terezínské iniciativy a v letech 2008–2016 vedl oddělení pro dějiny šoa v Židovském muzeu v Praze. Od roku 2016 je vědeckým pracovníkem Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR.

17 Vojtěch Chlubna

Závaznou přihlášku do výběrového řízení podal i Vojtěch Chlubna.

18 Michal Michálek

O pozici generálního ředitele se uchází i Michal Michálek.

19 Roman Karel Šimek

Na generálního ředitele kandiduje i Roman Karel Šimek.

20 Ondřej Vrbík

Do výběrového řízení se přihlásil i Ondřej Vrbík. Kandidoval i v roce 2023.

Vrbík je absolventem architektury na Českém vysokém učení technickém. V současnosti pracuje jako nezávislý architekt a má za sebou několikaleté působení ve Velké Británii, Spojených státech a Německu.

21 Radan Holásek

Seznam uchazečů doplnil i Radan Holásek.