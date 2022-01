Musíme zrevidovat daně, říká šéf odborů Středula. Na rozpočet se nechce dívat jen přes úspory

Lidovky.cz: Jak se vám jedná s novou vládou?

Problém je, že vláda je ve funkci chvíli, měsíc a nějaký ten den, a stává se, že projednáváme nějaké důležité téma a nejsou podklady. Když jsme projednávali třeba epidemiologickou situaci, neměli jsme v rukou žádný dokument a to je velký problém, protože potom můžeme k tématu říci jen obecné připomínky namísto expertního stanoviska. Podobné to bylo s programovým prohlášením vlády, namísto kterého jsme obdrželi jen koaliční smlouvu. A třeba na poslední tripartitě (17. ledna – pozn. red.) jsme měli projednávat návrh státního rozpočtu na letošní rok. Neobdrželi jsme žádný materiál a nakonec se pan ministr financí musel zúčastnit jednání Ecofinu v Bruselu. Dohodli jsme se proto, že debatu odsuneme a před jednáním vlády 2. února proběhne ke státnímu rozpočtu mimořádná tripartita. Ale to jsou věci, u nichž věřím, že dojde k nápravě.