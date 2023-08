Šéf policie Vondrášek se omluvil za výroky o smyšlených znásilněních. Nechtěl se dotknout obětí

Už dříve uvedl na webu policie, že nechtěl svými výroky problematiku sexuálního násilí jakkoli bagatelizovat. Vondrášek v pondělním pořadu Spotlight na serveru Aktuálně.cz prohlásil, že oznámení žen o sexuálním násilí jsou velmi často smyšlená. Kritizovali ho za to právníci, organizace pomáhající obětem násilí i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„V první řadě bych chtěl říci, že mne velice mrzí a je mi skutečně osobně líto, jestliže moje vyjádření vzbudilo obavy nebo se jinak dotklo kterékoli z obětí sexuálního násilí. Rozhodně to nebylo mým úmyslem, a pokud se tak stalo, upřímně se za tato svá slova omlouvám,“ sdělil Právu Vondrášek.

V pořadu serveru Aktuálně.cz šéf policie zpochybňoval pravdivost oznámení o sexuálním násilí. Třikrát za sebou zopakoval, že jsou často smyšlená. „Velmi často, ale velmi často, je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené. Velmi často. Je to dost často i vyšetřovací verzí, musíme prověřit, jestli to, co nám ta žena říká, je pravda. Mně se to stalo osobně v mojí praxi minimálně dvakrát,“ řekl v pořadu Vondrášek. Následně na webu policie sice uvedl, že jeho slova „nebyla šťastná“, ale zároveň tvrdil, že jsou jeho výroky vytrhávány z kontextu.

V rádiu Impuls poté Vondráškova slova kritizoval ministr vnitra. „Je to výrok smolný a nešťastný, a to právě kvůli tomu, že Martin Vondrášek jako policejní prezident prosazuje edukaci policistů na všech úrovních,“ řekl Rakušan. Zdůraznil, že kdokoli, kdo je obětí jakéhokoli typu násilí, by se neměl bát věc policii oznámit. S policejním prezidentem se ministr plánuje kvůli Vondráškovým výrokům dnes sejít.

Advokát Daniel Bartoň serveru Aktuálně.cz řekl, že podle jeho zkušeností je smyšlených oznámení o znásilnění nejvýš 12 procent, což je stejný podíl křivých obvinění jako u jiných skutků. Michaela Studená z iniciativy Pod svícnem na síti X, dříve twitter, uvedla, že Vondráškův výrok je „plivnutí do tváře všem obětem sexualizovaného násilí, které byly na (policejních) služebnách sekundárně viktimizovány“. Podle Amnesty International je v Česku každý rok spácháno zhruba 12 000 znásilnění, ale policii je ohlášeno jen zhruba pět procent z nich. Policie vloni podle svých statistik evidovala 880 případů znásilnění.