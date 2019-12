Šéf senátního bezpečnostního výboru Fischer podá trestní oznámení na agenturu, kterou platil Home Credit

PRAHA Předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer (nezávislý) se rozhodl podat trestní oznámení kvůli pročínským aktivitám agentury C&B, kterou platila firma Home Credit International miliardáře Petra Kellnera. Fischer to v úterý oznámil novinářům. Policie by podle něj měla prověřit, zda nešlo o přípravu trestné činnosti. Vyjádření firmy ČTK zjišťuje.

„Mohlo jít o cílenou snahu ovlivnit činnost Parlamentu,“ uvedl Fischer k informacím serveru Aktuálně.cz. Podle nich agentura měla vylepšit obraz Číny v Česku a pokoušela se vlivňovat obsah médií i politiky. Fischer - kritik čínského režimu - byl podle serveru předmětem „interního monitoringu PF“.

Podávám trestní oznámení v souvislosti s aktivitami společnosti Home Credit. — Pavel Fischer (@PavelFischer) December 17, 2019

„Nevím, co to znamená,“ reagoval na to Fischer. Dodal ale, že policie má za úkol mimo jiné ochranu ústavních činitelů. Podrobnosti trestního oznámení nechtěl senátor zatím prozradit. Text oznámení chce ještě konzultovat s právníky.

Mluvčí firmy Home Credit Milan Tománek se už dříve proti informacím serveru ohradil. „Home Credit je přesvědčen, že se jedná o cílenou, široce a dlouhodobě vedenou kampaň, ve které nechybí ani trestněprávní aspekt. Zveřejněné materiály jsou evidentně kradené a nelze vyloučit, že jsou i pozměněné. Proto Home Credit bude nadále postupovat a komunikovat v celé věci pouze právní cestou,“ napsal tehdy Tománek.

Fischer na jaře pozval Kellnera na jednání zahraničního výboru horní komory. Důvodem byla spolupráce Kellnerovy investiční skupiny PPF s čínskou firmou Huawei, před jejímiž technologiemi varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NUKIB). Kellner pozvání odmítl, místo toho se sešel s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou (ODS). Ujistil ho údajně, že jeho firmy budou dodržovat případná omezení pro Huawei.

PPF je majoritním vlastníkem telekomunikačního operátora O2 a vlastní největšího českého provozovatele telekomunikačních sítí Cetin. Obě firmy už technologie Huawei využívají, stejně jako další dva tuzemští mobilní operátoři. O Huawei se navíc mluví jako o možném dodavateli technologií pro mobilní sítě takzvané páté generace (5G). Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, firma to popírá.