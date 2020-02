Šéf Senátu chce od Zemana vysvětlení čínského dopisu k Tchaj-wanu. Vystrčil psaní považuje za vyděračské

Praha Prezident Miloš Zeman by měl Senátu podle jeho předsedy Miloše Vystrčila (ODS) vysvětlit, zda a jak reagoval na lednový dopis čínského velvyslanectví, které v něm varovalo před misí na Tchaj-wan. Od ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) chce Vystrčil důraznou reakci na dopis, který pokládá za vměšování Číny do vnitřních záležitostí ČR. Vystrčil to v úterý řekl novinářům.

Hrad prostřednictvím mluvčího Jiřího Ovčáčka uvedl, že nechce posílat vzkazy přes média. Vystrčil bude mít podle něj možnost věc projednat na březnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů. Čína v dopise Hradu varovala před návštěvou Tchaj-wanu. Hrozila potrestat Kuberu i české firmy Dopis je podle Vystrčila výhrůžný až vyděračský a staví Česko do role čínského lokaje. Vystrčil chce od Zemana vědět, proč na dopis příslušným a přiměřeným způsobem nereagoval. Zeman už dříve uvedl, že senátorská mise na Tchaj-wan není v ekonomickém zájmu Česka. Předseda Senátu si chce také ověřit, jak s dopisem čínské ambasády souvisí dva podpůrné přípisy od ředitele zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolfa Jindráka S Petříčkem se má Vystrčil sejít ve středu, s prezidentem počátkem března. O uskutečnění cesty na Tchaj-wan chce Vystrčil rozhodnout až po těchto schůzkách. S čínským velvyslancem minulý týden hovořil náměstek ministra zahraničí, vytkl mu, že dopis nepovažuje za standardní formu diplomatické komunikace. Vystrčil se naopak s velvyslancem sejít nechystá. Přijal by ho podle svých slov pouze v případě, že by se ambasador přišel omluvit a oznámit, že svou pozici v Česku opouští. Ovčáček ČTK sdělil, že Hrad nechce posílat žádné vzkazy prostřednictvím médií. „Pan předseda Senátu se jistě zúčastní setkání nejvyšších ústavních činitelů, které se plánuje v průběhu měsíce března. Zde může téma v poklidu prodiskutovat,“ konstatoval. Čínské velvyslanectví v lednovém dopise varovalo před možnými následky cesty Vystrčilova předchůdce Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan. Hrozilo v něm trestem pro Kuberu i české firmy. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.