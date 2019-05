Kubera o setkání s miliardářem: Kellner nepotřebuje, aby kolem něj byl hrozen novinářů

V tichosti a bez přítomnosti novinářů proběhla včera schůzka druhého nejvyššího ústavního činitele s Petrem Kellnerem, nejbohatším Čechem. Veřejnost se o setkání šéfa Senátu Jaroslava Kubery (ODS) dozvěděla z kusé tiskové zprávy. LN se nyní podařilo získat od předsedy horní komory detaily. Jak Kubera přiznal, předsedovi senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavlu Fischerovi o rande s miliardářem neřekl.

Právě Fischer přitom chtěl s Kellnerem už před měsícem mluvit o rizicích čínských technologií Huawei, které společnosti ze skupiny PPF využívají. Loni v prosinci před nimi varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Kdy projevila PPF zájem o setkání?

Je to tak čtrnáct dní tři neděle.

Byl na jednání i někdo další?

Byl tam Vladimír Mlynář (ředitel pro vztahy s veřejným sektorem skupiny PPF – pozn. red.) a ředitel sekretariátu Senátu.

Co po vás chtěli?

Pan Kellner nic nechtěl. Byl zván do výboru Senátu, což odmítl s tím, že PPF nechce ovlivňovat politiku. Mě ale také zajímalo, jak se říkalo, že Huawei má nějaké zájmy. Respektive PPF má operátora a podniká v desítkách zemích. To hlavní ale bylo, že mě ujistil, že v každém případě opatření týkající kybernetické bezpečnosti bez ohledu na obchodní zájmy budou respektovat. To bylo klíčové sdělení.

Proč to řeší s Vámi, když jde o věc primárně vlády a ministra průmyslu a obchodu?

Mělo to předehru, protože byl původně po vzoru USA pozván do zahraničního výboru. To ale nechtěl absolvovat. Přesto ale chtěl, aby Senát informaci měl.

Pokud by padl zákaz pro technologie Huawei při budování sítě 5G, byl by ho ochotný respektovat?

To je jednoznačně obsažené ve větě, že budou respektovat rozhodnutí, které se kybernetické bezpečnosti týkají. Potíž je v tom, že nejdříve to byla emocionální debata ve stylu zahoďte ty telefony. Tato struktura je ale o několik řádů výš. To s telefony nemá nic společného. Ani ji neumíme jednoduše nahradit jinou technologií. Existují možnosti, že se to dá zabezpečit. Na nedávné konferenci byla údajně řeč, že ta technologie nevadí, že nemá možnosti, o kterých se spekuluje. Nejsem v tom expert, abych to uměl vyhodnotit.

To jsem minimálně na otevřené části konference k síti 5G, která se v květnu odehrála na ministerstvu zahraničních věcí, kde jsem byl, neslyšel. Zajímá mě ale něco jiného. Dal jste o setkání vědět Pavlu Fischerovi, předsedovi výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který Petra Kellnera marně na slyšení výboru zval?

Nedal, protože to byla osobní schůzka. Nechtěl to nějak formalizovat jako výbor nebo něco takového. Odehrálo se to v pondělí, takže jsem neměl ani prostor. S panem senátorem Fischerem komunikuji velmi úzce. Podrobnější informace mu samozřejmě sdělím.

Měl jste nějakou shodně zajímavou schůzku během svého působení v Senátu?

Takových schůzek absolvuji desítky. Prohlásil jsem, že moje dveře jsou otevřeny. Počet velvyslanců dosahuje v krizových momentech i tří za den.

Měl jsem spíš na mysli setkání s podnikateli, jejichž majetek se počítá ve stovkách miliard.

Popravdě řečeno, já ty miliardáře moc neznám. Znám blíže akorát pana senátora Ivo Valentu, který je v Senátu. Za deset dní poletím Electrou, kterou zrekonstruoval Ivo Lukačovič (zakladatel portálu Seznam.cz – pozn. red.). Tato parta mi ale zase tolik neříká, abych viděl, do jejich struktur. Je to celkem mimo mě.

Požádal vás pan Kellner při rozhovoru o něco?

Vůbec ne. Protože jsem člověk zvídavý, tak jsem se ho ptal, co ho motivuje v podnikání. Řekl, že původní myšlenka byla říci, že Češi nejsou žádná ořezávátka. V 90. letech u nás existovala velká potíž, že zde nebyl kapitál. Jemu se to podařilo. Ptal jsem se ho i na výzvy, protože takoví lidé by samozřejmě do konce života nemuseli dělat vůbec nic. Říkal, že se pořád něco nového učí. Pustili se do farmaceutického odvětí, což je složitý obor, který vyžaduje obrovské investice. Není to o tom už jen vydělávat peníze, což je naprosto podružné. Nové výzvy a věci ho prý baví. Mě to zajímalo lidsky, jak tito lidé fungují.

Znamená to, že pan Kellner podniká, protože chce ukázat, že i v Česku může být finančně silná skupina?

Je to u miliardáře zvláštní, ale bere to tak, že je to dodávání sebevědomí. Také si myslím, že máme málo sebevědomí, že jsme lepší, než si myslíme.

Říkal pan Kellner něco o Číně a Huawei, která je hodně spojovaná se zásahy čínského státu do provozu technologií?

Vidíte, to je dobrá inspirace. Na to jsem se vůbec neptal. Ale on o tom podle mě nic neví.

Petr Kellner je znám tím, že se nerad fotí na veřejnosti. Byl to důvod, proč jste o setkání neinformovali předem?

Toto je přímo jeho povahová vlastnost, že se nemůže věnovat dětem, jak by chtěl. Dobře vím o čem mluví, protože tento problém mám taky. Je to spíš povahová vlastnost, že nemá potřebu se předvádět jako někteří jiní, kteří dávají jasně najevo, jak jsou bohatí. Nepotřebuje, aby kolem něj byl hrozen novinářů.