Šéf Senátu Vystrčil na Tchaj-wan poletí, tvrdí ČT. Počítá i s podnikatelskou delegací, prý je zájem

PRAHA Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) se podle České televize rozhodl absolvovat cestu na Tchaj-wan. V souvislosti s odletem hovoří zdroje televize o 30. srpnu. Vystrčil v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce odmítl cestu či její termín potvrdit, odkázal při tom na svou úterní tiskovou konferenci. Pokud však vyrazí, počítá s tím, že se cesty zúčastní podnikatelská delegace.

Vystrčil v pátek uvedl, že už se již rozhodl ohledně cesty na Tchaj-wan, před kterou varovala Čína jeho předchůdce Jaroslava Kuberu (ODS) a kterou kritizují někteří politici. V neděli nechtěl potvrdit, že by měl odletět 30. srpna. „Já slíbil, že to všem řeknu 9. června. Kdybych to nyní řekl, tak bych popřel tohle slovo,“ řekl Vystrčil.



Pokud však pojede, počítá s podnikatelským doprovodem. Podle jeho informací mají firmy o cestu zájem. Za vhodné by považoval i to, aby se cesta uskutečnila vládním letadlem. Jeho vyslání by musel podle ČT potvrdit premiér Andrej Babiš (ANO). Vystrčil nechtěl spekulovat, co by se stalo, kdyby Babiš letadlo neschválil. „Pokud bych letěl a ta situace nestala, tak bych to musel řešit,“ řekl Vystrčil.

Vystrčil opět kritizoval chování čínské ambasády, například telefonické varování před tím, aby blahopřál nové tchajwanské prezidentce ke zvolení do funkce. „Pro zemi, která má fungovat, je zásadní sebevědomí, hrdost, svébytnost, nezávislost, demokracie. Když připustíme, že si je nebudeme chránit, že jsme ochotni být něčím lokajem, ochotni se před někým shrbit, tak se stáváme nesvéprávným národem, který na to musí doplatit,“ řekl Vystrčil. Podle šéfa Senátu je třeba bránit i nehmotné hodnoty.



Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) v ČT uvedl, že postrádá analýzu, co by cesta na Tchaj-wan přinesla. „Vztahy jsou dobré, vědecká spolupráce funguje. Není od věcí, aby tam jel třeba senátní výbor,“ uvedl. Návštěva jednoho z nejvyšších představitelů ale může mít význam i na úrovni mezinárodního práva. „Měli bychom postupovat v souladu s naší zahraniční politikou, politikou EU a světového společenství,“ řekl.

Místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) uvedl, že před některými „nešťastnými a neseriózními“ kroky čínského velvyslance by sám rozhodnutí jet na Tchaj-wan neučinil. „Pokud přijde (Vystrčil), že tam odlétá, říkám, že bych tomu rozuměl, tak já bych tu cestu podpořil,“ uvedl někdejší šéf horní komory. Pokud by chování čínského velvyslance Vystrčil nebral v potaz, mohlo by se zdát, že se ČR vzdává suverenity, dodal.

Vondráček míní, že se Vystrčil stává součástí propagandy a vybídl ho, aby své výhrady k Číně řešil spíš s Čínou. „Vy se nikde nehrbte, ale zkuste se chovat podle toho, jaká je zahraniční republika ČR,“ řekl Vondráček. Vystrčil reagoval, že i Parlament může mít svou zahraniční politiku. Pokud bude pozván do Pekingu na jednání o obchodních vztazích, rád pojede.



Peking prosazuje politiku jedné Číny, dlouhodobě se snaží o znovupřipojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává.

Čínské velvyslanectví v lednu před cestou na Tchaj-wan varovalo Kuberu. Při lednovém setkání se Zemanem a Vondráčkem na Hradě dostal dopis, který prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví. Okolnosti vzniku dopisu a jeho předání zůstávají nevyjasněné. Podle některých informací za dopisem stojí prezidentův kancléř Vratislav Mynář, který to odmítá.