Šéf Správy železnic Svoboda skončil, policie u něj našla 80 milionů v hotovosti

Autor: ,
  9:57aktualizováno  10:01
Správní rada Správy železnic odvolala jejího generálního ředitele Jiřího Svobodu, řekl ministr dopravy v demisi Martin Kupka. Policie prověřuje zakázky firmy, podle médií našla v domě šéfa SŽ asi 80 milionů korun v hotovosti.
Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na slavnostním zprovoznění opravené trati...

Ředitel Správy železnic Jiří Svoboda na slavnostním zprovoznění opravené trati mezi pražskými Bubny a Výstavištěm (1. srpna 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda (listopad 2021)
Dům Svobodovy dcery v Dlouhé Třebové
Dům Svobodovy manželky v Dlouhé Třebové
Dům Svobodovy dcery v Dlouhé Třebové
15 fotografií

„Události a informace zveřejněné v posledních dnech otevírají tolik otázek, že setrvání Jiřího Svobody ve funkci by poškozovalo důvěru veřejnosti ve fungování organizace. Nijak tím nepředjímáme závěry policejního šetření a respektujeme presumpci neviny,“ uvedla správní rada Správy železnic v tiskové zprávě.

Organizaci do jmenování nového generálního ředitele povede Mojmír Nejezchleb, který dosud působil jako statutární náměstek ředitele.

Svoboda podle správní rady SŽ musí mít prostor své kroky vysvětlit a obhájit. „Veřejná povaha a náročnost funkce ředitele jedné z největších státních organizací pro takový souběh nedává prostor,“ dodala.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.