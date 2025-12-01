Šéf Správy železnic Svoboda skončil, policie u něj našla 80 milionů v hotovosti

„Události a informace zveřejněné v posledních dnech otevírají tolik otázek, že setrvání Jiřího Svobody ve funkci by poškozovalo důvěru veřejnosti ve fungování organizace. Nijak tím nepředjímáme závěry policejního šetření a respektujeme presumpci neviny,“ uvedla správní rada Správy železnic v tiskové zprávě.
Organizaci do jmenování nového generálního ředitele povede Mojmír Nejezchleb, který dosud působil jako statutární náměstek ředitele.
Svoboda podle správní rady SŽ musí mít prostor své kroky vysvětlit a obhájit. „Veřejná povaha a náročnost funkce ředitele jedné z největších státních organizací pro takový souběh nedává prostor,“ dodala.