„Nezrušili námi schválený azylový zákon. Pokračují třeba i na ministerstvu vnitra v udělování dlouhodobého pobytu Ukrajincům pobývajícím na našem území. Tedy ty věci, které tvrdili, že zruší, nezrušili,“ vyjmenoval předseda opozičního hnutí STAN.
Vyčetl naopak vládě ANO, SPD a Motoristů sobě útoky na demokratické instituce, bezpečnostní politiku a vytváření atmosféry strachu.
„To nejhorší je to, že tahle vláda prokazuje, že má absolutní drzost, nemá žádný ostych a nebojí se zpochybňovat a torpédovat pilíře a instituce, na kterých náš demokratický vývoj od devadesátých let stojí,“ řekl Rakušan po jednání stínové vlády Starostů a nezávislých.
„Já nevidím nic, za co bych tady mohl chválit, a jenom si moc přeju, aby nevyvolávala stále dokola atmosféru strachu. SPD si to moc přeje, tak se bude podle nového trestního zákoníku zveřejňovat národnosti těch, kdo páchají trestné činy. Já vám mohu jako bývalý ministr vnitra říct, že drtivá většina té národnosti bude česká. A mohu vám také říct, že v jiných národnostních skupinách, včetně Ukrajinců, není vyšší kriminalita než jinde. Co to jenom je? Buzení nenávisti, předsudků, prohlubování těch příkopů, které v naší společnosti máme,“ vyčetl Rakušan vyvolávání nenávisti vládě a především hnutí SPD Tomia Okamury.