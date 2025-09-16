To je hranice, pokud by pod ní skončilo hnutí ve volbách, odešel by z funkce předsedy i Rakušan. Alespoň tak to vyhlásil na jarním volebním sněmu STAN, kde obhájil funkci předsedy.
Podle průzkumu STEM pro CNN Prima News už Piráti těsně předstihli STAN a zatímco vládní hnutí slábne, Piráti podle průzkumů této agentury postupně rostou. Ve středu zveřejněný volební model Median, který růst Pirátů na 10 procent nepotvrzuje a přisuzuje jim jen 6,5 procenta, je zatím výjimkou.
„Mám nabídku pro vás, přímo pro vás, pro pirátské voliče. Přijďte se zeptat vy cokoliv, co si myslíte, že má být odpovězeno,“ vybízí Rakušan voliče Pirátů ve videu, které zveřejnil na sociální síti X.
S voliči Pirátů se chce potkat ve středu odpoledne v 16 hodin na Národní třídě. Piráti před tím totiž odmítli vést jeden den společnou kampaň.
Ve videu, které Rakušan zveřejnil, nechává nejprve promluvit šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba. „Anebo třeba Dozimetr. Ten se začne projednávat u soudu za méně než dva týdny. A ta obžaloba vyvolává velké otázky, na které dotčená politická strana dosud neodpověděla,“ říká Hřib.
„Nechme útoky stranou a pojďme dát lidem naději, že tady po volbách může být dobrá, silná, zodpovědná vláda,“ odpovídá mu pak ve svém videu ministr vnitra a šéf hnutí STAN a přidává nabídku, ať se ho voliči Pirátů přijdou zeptat na cokoli, když strana nevyužila nabídku vést společně jeden den kampaň na Národní třídě, v místech kde začal pád komunistického režimu v listopadu 1989.
S blížícími se volbami tak sílí napětí mezi dvěma dříve vládními spojenci, kteří cílí na stejnou skupinu spíše liberálních voličů.