Šéf strážníků v Praze 1 nemá klid. Musí znovu před soud, sebraný mobil není jen přestupek

PRAHA Odstavený ředitel strážníků v Praze 1 Miroslav Stejskal byl krůček od toho, aby se jeho kauza vyřídila jako přestupek. Původně stanul před soudem kvůli tomu, že při jednom zákroku sebral kontrolované osobě mobilní telefon. Rozhodnutí o zproštění obžaloby však napadla státní zástupkyně, podle zjištění serveru Lidovky.cz jí nadřízený soud vyhověl. Ředitel se tak znovu musí hájit v soudní síni.

„Celé se to protahuje, už to trvá neskutečně dlouho. To je jediné, co je pro mě nepříjemné,“ reagoval někdejší první muž městské policie v Praze 1, jehož na nový vývoj v případu upozornily Lidovky.cz. Stejskala posadila na lavici obžalovaných státní zástupkyně kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Když v prosinci 2016 v centru Prahy vyřizoval s šoférem Robertem L. neoprávněné parkování, z preventivních důvodů mu uzmul mobilní telefon.

Letos v červenci se u Obvodního soudu pro Prahu 1 završilo se Stejskalem hlavní líčení, verdikt soudkyně Heleny Králové z něj obžalobu sňal. Incident se sice odehrál, ale podle Králové na něj není možné nahlížet jako na trestný čin. „Věc se postupuje úřadu Městské části Praha 1, protože nejde o trestný čin, ale jde o skutek, který by mohl být posouzen jiným orgánem jako přestupek,“ vyhlásila soudkyně.

Jenže její závěr se příčil státní zástupkyni Zdeňce Galkové, která se proti tomu ohradila stížností. A jak Lidovky.cz zjistily, učinila tak úspěšně. Minulý týden jí pražský městský soud vyhověl. „Ano, náš soud rozhodnutí zrušil,“ potvrdila serveru Lidovky.cz mluvčí instance Markéta Puci. Protože soud podnět Galkové vyřídil v neveřejném zasedání, mluvčí odmítla přiblížit jeho důvody. Podrobnosti nezná ani sám Stejskal.

Stejskal stále věří ve svou nevinu

Výrok znamená pro odstaveného velitele jediné, bude se muset vrátit k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 jako obžalovaný. Spis zatím stále leží u městské instance, ale v nejbližších dnech by měl putovat na obvod. „Když se podívám, jak rozhodl plzeňský soud ve věci dvou policistů, kteří měli agresivnější zákrok než já, neumím si představit, že by to mělo dopadlo jinak, než že to není trestný čin,“ neztrácí naději Stejskal.

Narážel na nedávnou trestní kauzu zástupce velitele plzeňské zásahové jednotky Vladimíra Slavotínka. Důstojník se svým nadřízeným zablokovali loni na podzim v Plzni civilní auto, jehož šofér je během jízdy problikl. Slavotínek k řidiči vykročil se zbraní v ruce, vulgárně se na něj obořil a podle obžaloby ho inzultoval. Jenomže napadení u soudu nikdo nedoložil, minulý týden proto soudkyně předala případ policii jako možný kázeňský přestupek.

K soudu Stejskala přivedla potyčka, jež se odehrála 10. prosince 2016 na křižovatce ulic Politických vězňů a Washingtonovy. Ředitel měl podezření, že Robert L. nechal stát svůj vůz na místě pro invalidy neoprávněně. U šoféra pak skutečně objevil padělaný průkaz pro tělesně postižené. Když Roberta L. vyzval k předložení osobních dokladů, strhla se fyzická konfrontace, při níž oponentovi sebral mobilní telefon.

‚Zachoval si profesionální přístup‘

„Stačilo by, kdyby mi, jak ke mně šel, hodil telefon do obličeje. Jakmile má člověk v ruce něco, co může použít jako zbraň, mám právo podle toho konat,“ vysvětlil už dříve serveru Lidovky.cz. Podle státní zástupkyně však neměl na přístroj sahat, tím podle ní překročil svou pravomoc. Suspendovanému veliteli nepolehčila ani okolnost, že ho Robert L. urážel. Stejskala navíc udeřil pěstí šoférův otec, jehož Robert L. předtím na místě vysadil.

Ředitel bez velení Když Miroslava Stejskala státní zástupkyně loni v říjnu obžalovala, šéf Městské policie hlavního města Prahy Eduard Šuster ho velení strážníků v Praze 1 zbavil.

Přeřadil ho na centrální ředitelství městské policie, kde Stejskal působí na právním odboru a pobírá o 20 tisíc nižší plat. Suspendovaný ředitel tam shodou okolností připravuje podklady k metodickým pokynům, aby strážnici postupovali při svých zákrocích v souladu se zákonem.

Pokud soud Stejskala očistí, Šuster mu vrátí velení. V opačném případě ho propustí.

Žalobkyně Galková přitom jinak Stejskalův zákrok ocenila. S povděkem kvitovala především fakt, že se nenechal podnítit k hrubému násilí. „I když se poškozený a jeho otec snažili obviněného vyprovokovat a z jejich strany padaly na jeho adresu různé posměšky i vulgarity, a v jednom okamžiku otec chytil obviněného za oděv pod krkem a udeřil ho rukou do brady, zachoval si obviněný profesionální přístup,“ psala Galková v obžalobě.

Konflikt způsobil problémy i Robertu L. S otcem totiž chtěli Stejskalovi přitížit nařčením, že zmíněný mobil rozbil. Jenže ředitel jim ještě na místě vrátil přístroj nepoškozený. „Tyto osoby jsou obviněny z trestného činu křivé obvinění,“ informoval Lidovky.cz letos v únoru mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Podle zjištění serveru Lidovky.cz letos v červnu kvůli tomu Roberta L. státní zástupce obžaloval, líčení startuje v druhé půli října.