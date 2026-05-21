Šéf vojenské nemocnice Masopust skončí ve funkci

Autor:
  10:47
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Václav Masopust skončí po dvou letech ve funkci. Informoval o tom portál Novinky.cz, podle kterého požádal o přeložení k poslednímu červnovému dni. Odchod ředitele přichází poté, co minulý týden zasahovala v ÚVN policie.
Václav Masopust

Václav Masopust | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ředitel ÚVN Václav Masopust před vitrínou lékařských nástrojů, jež se v...
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Ústřední...
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Ústřední...
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahuje v Ústřední...
12 fotografií

Redakce iDNES.cz shání vyjádření mluvčí nemocnice.

Masopust se ujal vedení střešovické nemocnice v srpnu 2024. Ústřední vojenskou nemocnici na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech nezřizuje ministerstvo zdravotnictví – spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.

Je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením armády, od roku 1994 se stará také o běžné občany a pečovala i o prezidenty Václava Havla nebo Miloše Zemana.

Policie minulý týden zasahovala v ÚVN, v kauze obvinila zatím deset lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků.

Ředitel nemocnice Masopust dříve uvedl, že se věc týká dvou lidí pracujících pro nemocnici. Vyšetřovatelé se mimo jiné zajímají o některé lékaře psychiatrického a psychologického oddělení nemocnice. Detektivové mají podezření, že lékaři ve velkém na objednávku manipulovali zdravotní posudky pro různé účely.

12. května 2026

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.