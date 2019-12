Šéf Vojenského zpravodajství: Čeští vojáci na misi v Mali se budou muset obejít bez bojové a logistické podpory

PRAHA Šéf Vojenského zpravodajství (VZ) Jan Beroun pro LN popsal, v čem bude pro vojáky odlišná chystaná mise v africkém Mali a co to znamená, když se řekne kybernetická ofenziva.

Rozhovor se konal v rámci MAFRA konference na téma Bezpečnostní situace státu, která se konala ve středu 4. prosince.

LN: Česká armáda se chystá převzít v příštím roce velení výcvikové mise EU v Mali. Jaká rizika to podle vás skýtá?

Největší rizika vyplývají z prostředí. Jde o zemi nacházející se v politicky nestabilní situaci, zároveň je ve velmi špatné ekonomické situaci. Mali trápí různá národnostní pnutí i rozmach islamistických hnutí. Tato mise také nebude mít masivní podporu, jaké se těší jiné mise v rámci NATO, kupříkladu v Afghánistánu.

LN: V jakém ohledu bude omezenější podpora mise v Mali?

Určitě nebude mít takovou logistickou a bojovou podporu, jak co se týká techniky, tak i počtu lidí.

LN: Máte kvůli té misi víc vrásek?

Zjevně to v daném prostředí nebude jednoduché. Předpokladem je kvalitní výcvik, o čemž nepochybuji. Důležitá bude i zpravodajská podpora z naší strany a také od spojenců.

LN: Co je pro šéfa VZ momentálně nejdůležitější úkol v oblasti kybernetických hrozeb, kterých rapidně přibývá?

Dobudování kybernetické obrany. A to zejména v podobě prosazení zákona o kyberobraně. Dále jsou to reakce na hrozby, jež vycházejí z terorismu.

LN: Ve výroční zprávě VZ za loňský rok upozorňujete, že řada států již vybudovala svoji ofenzivní kapacitu. Co si pod tím má člověk představit?

Že se takový stát snaží disponovat kapacitou, jež eliminuje nepřítele, který na něj zaútočil. Z pohledu kybernetiky se bavíme o kybernetickém prostředku.

LN: Zákon o kybernetické obraně dosud nebyl v Česku přijat, znamená to, že takovou odvetu provádíte ilegálně?

Nedělá se to, protože stát tuto schopnost nemá ukotvenou v legislativě.

LN: Vláda prosazuje novelu zákona, aby policie mohla použít důkazy tajných služeb v trestním řízení. Proč je to nezbytné?

Je to důležité z pohledu státu a společnosti. Stát má mít zájem na tom, aby pachatelé byli postaveni před soud. Nejde jen o represi, ale i o preventivní dopady. Je nutné také důsledně dbát na to, aby nová pravidla, pokud se schválí, byla jasně definovaná.

LN: Co by podle vás nemělo v návrhu změny zákona chybět?

Určitě terorismus a špionáž. To jsou věci, které míří na podstatu demokratického státu a společnosti. To je zraňuje na nejcitlivějším místě a může to způsobit nejvážnější škody.