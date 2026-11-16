Pavel jmenoval šéfa Vrchního soudu v Olomouci. Zdůraznil nutnost nestrannosti

„Chtěl bych říct, že s takovým jmenováním se pojí obrovská odpovědnost,“ řekl při předání jmenovacího dekretu Pavel, který konstatoval, že pro dosažení této pozice je nutné prokázat nejen odbornou zdatnost, ale i určité lidské vlastnosti.
Zdůraznil, že důvěra občanů v instituce státu je významná zejména v době, kdy jsou často zpochybňovány jistoty tvořící základ života každého člověka.
Předchozímu šéfovi soudu Václavu Čapkovi vypršel sedmiletý mandát na sklonku září.
Pětapadesátiletý specialista na insolvenční právo Krhut soudí od roku 1997. Pracoval u ostravského krajského soudu, kde v letech 2002 až 2019 zastával funkci místopředsedy. Poté byl na stáži u Nejvyššího soudu a následně u olomouckého vrchního soudu, kde zůstal od léta 2024 natrvalo. Do čela instituce jej v říjnu navrhl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) jako vítěze výběrového řízení. Nominaci následně schválila vláda.
Ve výběrovém řízení Krhut předčil tři další uchazeče. Komise vyzdvihla jeho letitou soudcovskou praxi, manažerské zkušenosti, organizační předpoklady i znalost problematiky nejen Vrchního soudu v Olomouci, ale i krajských soudů v jeho obvodu.
Nového předsedu brzy získá i druhý z vrchních soudů. Stávajícímu předsedovi Vrchního soudu v Praze Luboši Dörflovi totiž skončí funkce na Nový rok. Zájemci se mohou do výběrového řízení přihlásit do tohoto čtvrtka. Podle dřívějších informací se o místo hodlá ucházet bývalý dlouholetý prezident Soudcovské unie a někdejší předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, dále současný místopředseda pražského vrchního soudu a propagátor využívání AI v justici Roman Horáček nebo šéfka ústeckého krajského soudu Lenka Ceplová.