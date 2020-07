Kaucký se utká s Prokešem o post předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

Praha Už za dva týdny budou senátoři volit nového předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ivana Janů, která v čele strážců citlivých dat stojí od roku 2015, se rozhodla svůj mandát neobhajovat. Přestože volební komise Senátu uzavře nominace až příští čtvrtek, LN zjistily, že kandidáti budou dva: bývalý státní tajemník na ministerstvu vnitra Jiří Kaucký a současný místopředseda ÚOOÚ Josef Prokeš.

Ačkoli je výběr nového předsedy plně v kompetenci senátorů, angažuje se v něm, stejně jako před pěti lety, velmi aktivně poslanec Marek Benda (ODS). „Ochranou osobních údajů se zabývám dlouhodobě. Pokládám ji za důležité pravicové téma. Senátorům za ODS jsem doporučil nominovat Jiřího Kauckého,“ sdělil LN Benda. Kaucký je kariérní úředník. V resortu vnitra pracuje od konce devadesátých let.



Senátoři ODS na Bendovo doporučení dali, jak LN potvrdil šéf jejich klubu Martin Červíček. „Pro Jiřího Kauckého rozhodla nezpochybnitelná odbornost v legislativní oblasti v průběhu více než dvacetileté praxe ve státní službě. Během své předchozí profesní kariéry jsem měl opakovaně možnost přesvědčit se o jeho kompetentnosti,“ odepsal LN Červíček, mezi lety 2012 až 2014 policejní prezident.

A co ke své zákulisní roli říká poslanec Benda? Nevidí na ní nic špatného. „Do senátorského klubu ODS chodím pravidelně. S našimi senátory konzultuji zákony i další věci v jejich kompetenci. Bavili jsme se i o nominaci na šéfa ÚOOÚ. Podílel jsem se již na vyhledání současné předsedkyně Janů, a tak jsem se zajímal i nyní,“ odpověděl LN.

Rodina poslance Bendy má k úřadu úzkou osobní vazbu. Jeho matka Kamila byla mezi lety 2003 až 2013 inspektorkou ÚOOÚ. Působila tedy v exponované kontrolní roli, kterou však zákon o zpracování osobních údajů z loňského roku do budoucna utlumuje. Nyní je řadovou členkou rozkladové komise úřadu.

Politická dohoda ODS a KDU

Podporu kandidátovi vyhledanému Bendou už na základě pět let staré politické dohody přislíbili lidovečtí senátoři. „Když jsme do čela Úřadu nominovali svou kandidátku Ivanu Janů, ODS ji tehdy podpořila s tím, že my do této funkce příště na oplátku podpoříme jejího kandidáta,“ zdůvodnil předseda senátorského klubu KDU-ČSL Jiří Šilar, proč lidovečtí senátoři dají své hlasy právě Kauckému.

Tím by měl mít zajištěných nejméně 33 hlasů z jednaosmdesáti. Šéf lidovecké frakce nicméně dodal, že si senátoři za KDU-ČSL před hlasováním rádi vyslechnou i názor odcházející předsedkyně Janů.

O místo v čele úřadu se Kaucký utká s jeho nynějším místopředsedou Josefem Prokešem, jehož nominoval Michael Canov, zvolený za Starosty za Liberecký kraj. Senátoři Prokeše do místopředsednické židle zvolili loni v červnu 55 hlasy ze 66 odevzdaných. Ve své kandidátské řeči tehdy zdůraznil, že stát je sice správcem množství osobních dat, zároveň je ale také nemalým porušovatelem některých bezpečnostních předpisů ochrany údajů.

„Prokešovu nominaci považuji za logickou. Věřím, že se k ní přidají i další senátoři. Je to odborník na svém místě,“ dodal Canov.

Zákon žádá zkušenosti

Prokeš na ÚOOÚ pracuje bezmála dvacet let. Prošel v něm řadou odborných i vedoucích funkcí. Pět let vedl jeho zahraniční agendu a zastupoval ho i při před Soudním dvorem EU. Pro problematiku vykazuje skutečnou vášeň: před šesti lety inicioval vznik Spolku pro ochranu osobních údajů, vůbec první profesní organizace v Česku v daném oboru.

„Rád bych navázal a pokračoval v zásadních věcech, které vykonala současná paní předsedkyně,“ řekl Prokeš LN.

Vedle vysokoškolského vzdělání právního směru nebo v oblasti IT vyžaduje zákon po kandidátovi na předsedu ÚOOÚ též nejméně pětiletou praxi v agendě ochrany osobních údajů či lidských práv. A právě to by mohl být problém u Kauckého.

Sice se věnoval legislativě i správnímu právu, nicméně úzce specializovanou praxi v žádné z těchto dvou zákonem požadovaných oblastí jeho životopis neuvádí. Kaucký se vyhnul odpovědi na dotaz LN, čím členům horní komory doložil splnění podmínky své volitelnosti.

„Považuji nejen za slušné, ale přímo za nezbytné, abych se svými konkrétními představami dalšího rozvoje ÚOOÚ seznámil nejprve senátory a teprve pak sdělovací prostředky. Totéž se týká i mé kompetence ve smyslu zákona,“ odepsal LN.

Vstřícnější byl senátor Červíček, jenž Kauckého nominoval. Vyzdvihl například jeho členství ve vládním výboru pro zdravotně postižené, v radách vlády pro seniory nebo rovnost pohlaví a též i jeho účast v etické komisi pro ocenění odbojářů a odpůrců komunismu.