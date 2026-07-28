Psychiatrička Protopopová povede na ministerstvu sekci duševního zdraví

Ročně plán počítá navíc také se zhruba šesti miliardami korun ze zdravotního pojištění. Na řešení problematiky závislostí ročně směřuje mimo samotnou léčbu za jednotky miliard korun více než 400 milionů korun.
Úkolem Protopopové bude podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) rozvoj systému péče, pokračování reformy psychiatrie a koordinace odborných agend ministerstva.
Agendu závislostí, včetně rozdělování dotací na služby 400 milionů korun ročně, do 1. července řídil úřad vlády, jeho šéfka a premiér Andrej Babiš (ANO) navzdory kritice odborníků prosadili její přesun pod ministerstvo zdravotnictví. Stejně tak pod úřadem fungovala od roku 2019 i rada pro duševní zdraví, bývalý ministr Válek ji přesunul pod ministerstvo zdravotnictví, letos v lednu se na úřad vlády vrátila.
Obě oblasti bude mít na ministerstvu zdravotnictví na starosti vrchní ředitelka nové sekce. „Dita Protopopová uspěla v otevřeném výběrovém řízení a jsem rád, že přijala odpovědnost za vedení nové sekce duševního zdraví a závislostí. Jde o oblast, která si zaslouží silné odborné vedení i úzkou spolupráci napříč zdravotním a sociálním systémem,“ sdělil Zdravotnickému deníku Vojtěch.
S nějakými duševními potížemi se podle odborníků potýká téměř každý třetí dospělý Čech. Jsou také jednou z nejčastějších příčin pro přiznání invalidního důchodu. S depresí či úzkostmi se potýká kolem 700 tisíc lidí, u žen je deprese dvakrát častější než u mužů. Mezi lety 2010 až 2021 vzrostl počet Čechů s psychiatrickou diagnózou o více než pětinu.
O přesunu protidrogové politiky a agendy duševního zdraví z gesce premiéra pod ministerstvo zdravotnictví rozhodla vláda bez předchozího projednání se zaměstnanci a svými vládními radami. Skončil také národní protidrogový koordinátor Pavel Bém a vznikl nový post národního koordinátora pro duševní zdraví, který zastává právě Protopopová.
Experti vládní záměry ostře kritizovali, zaměstnanci úřadu vlády věnující se této agendě vyhlásili jednodenní stávku. Poukazovali na to, že téma závislostí se netýká jen zdraví, ale také daní, cel, hazardu, justice, bezpečnosti, vzdělávání či sociálních služeb, proto je třeba nadresortní řízení a koordinace. Obávají se zhoršení situace, omezení pomoci, rozšíření černého trhu či infekcí.
Podle vlády bude nový model efektivnější, činnosti nebudou duplicitní a pod jednou střechou budou úředníci lépe spolupracovat. Podobné přesuny navrhovala vláda už za předchozího Babišova působení v pozici premiéra.
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8. dubna 2026