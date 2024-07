Šéfka TOP 09 láká Kalouska zpět do Sněmovny. Ten zatím reaguje chladně

„V polovině května proběhla za mé přítomnosti na předsednictvu TOP 09 obsáhlá diskuze, kterou jsem pokládal za neveřejnou. Přestože se paní předsedkyně z nějakého důvodu rozhodla malou část diskuze zveřejnit, prosím o pochopení, že já to dělat nebudu. Mohu jen říct, že jsem odpověděl otevřeně a srozumitelně. Alespoň snad pro ty, kteří to chtěli slyšet,“ uvedl pro iDNES.cz Kalousek.

Pekarová Adamová totiž řekla, že by o Kalouskovu kandidaturu za TOP 09 a tím pádem i za koalici SPOLU stála.

„Tak jako jsme mu nabízeli možnost kandidovat do Senátu a mysleli jsme to zcela vážně, aby nám pomohl získat senátní mandát, mu teď nabízíme možnost kandidovat za koalici SPOLU příští rok do sněmovny,“ řekla Pekarová Adamová v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Příležitost je podle ní natolik relevantní, že by bylo malicherné nahradit ji nějakým subjektem, u kterého není moc jasné, jak může být úspěšný. Kalousek totiž v posledních několika měsících opakovaně veřejně mluví o tom, že by mohla vzniknout nová politická strana, pro zklamané pravicové voliče koalice SPOLU. I když by u toho nemusel být on sám.

Často kritizuje různé kroky politiků SPOLU, naposledy to, že ministr financí Zbyněk Stanjura nezveřejnil první navrženou podobu rozpočtu na příští rok, jak ji rozeslal členům vlády.

Kalousek odhaduje, že pokud nová strana vznikne, bude to po krajských a senátních volbách. „Kdybych někomu radil, jak to udělat, tak bych řekl: ‚Rozhodně to nedělej před krajskými a senátními volbami, protože ohlásit vznik nového subjektu a pak nebýt v těch volbách vidět, to je velmi nešikovné.‘ Takže ten prostor je evidentně někde mezi říjnem a lednem,“ řekl Kalousek v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Pekarová Adamová rozhodně není sama z TOP 09, kdo říká, že by měl Kalousek dostat slušnou pozici na kandidátce do Sněmovny.

Jiří Pospíšil, který po deseti letech skončil v Evropském parlamentu, to chce také. Mluvil o tom hned po volbách do europarlamentu v rozhovoru pro iDNES.cz. „Myslím si, že měl kandidovat do parlamentu v národních parlamentních volbách, to by mu nejvíce slušelo. A nemám pocit, že by vedení topky bylo úplně proti,“ řekl Pospíšil.

„Miroslav Kalousek vždycky v minulosti kandidoval buď v jižních nebo středních Čechách. Já osobně si nemyslím, že je vyloučena varianta, že by třeba mohl kandidovat v jižních Čechách,“ nastínil Pospíšil i to, kde by se mohl Kalousek na kandidátce objevit.